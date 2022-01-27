Заместителя мэра Иркутского района задержали за взятку в 13 миллионов

Следственный комитет возбудил по материалам МВД уголовное дело против заместителя главы Иркутского района Приангарья. Чиновник задержан вместе с подельником. Им предъявлено обвинение в получении крупной взятки, сообщили сегодня в главке СК РФ по Иркутской области.

По данным правоохранительных органов, в прошлом году заммэра и начальник одного из отделов администрации районного муниципального образования получили от гендиректора строительной фирмы 13 миллионов рублей. Деньги были платой за общее покровительство и подписание актов по муниципальному контракту на поставку и монтаж здания образовательного учреждения в поселке Большое Голоустное.

Оба фигуранта дела задержаны при содействии бойцов Росгвардии и ожидают в следственном изоляторе решения о мере пресечения. Дома и на рабочих местах чиновников проведены обыски, изъяты документы.