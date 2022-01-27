Жители новосибирского поселка сами построили дорогу и сами возят детей в школу

Олеся Кириллова, как бы подытоживая разговор, говорит: "Мы мучаемся..." И я ей верю. Страдание написано у нее на лице, оно в нервных интонациях, в срывающемся голосе. Мы стоим возле Барлакской школы-девятилетки. Здесь учатся дети Олеси, в этом же здании - детский сад. От поселка, где живет семья, до этой школы всего-то полтора километра. Кажется, немного. Легкая прогулка пешком. Если ты не второклассник, у которого спросонья заплетаются ноги, если не темно и не мороз. И если ты идешь не по трассе, уворачиваясь от автомобилей, - тротуаров и обочин нет...

35 учеников пятого - девятого классов ежедневно преодолевают как могут эти полтора километра до школы и обратно. Фото: Предоставлено Юрием Терентьевым

Поселок Удачный - как говорится, из новых. Ему всего около десяти лет. Управляющая компания продавала участки под застройку. До Новосибирска близко, минут сорок на машине - народ землю брал охотно, строил дома. Торгуя землей, бизнесмены обещали комфортные условия - например, дорогу до соседнего села Барлак и даже детсад в самом Удачном. Но получилось как всегда. С управляющей компанией, "удачно" распродавшей все участки, жильцам пришлось расставаться в суде. О детском садике уже никто не вспоминает, а начатую, но брошенную дорогу жителям пришлось достраивать в складчину, самостоятельно нанимая подрядчиков. Денег ушло немало, но жители гордятся - справились.

Теперь по этой дороге, которая петляет между двух заснеженных полей, дети из Удачного ходят в школу. Малышей иной раз везут на санках. Их стараются подвозить на авто - и в школу, и обратно. Но и это не так уж безопасно. "В машину сажают по восемь ребятишек, - рассказывает Олеся. - Все непристегнутые, все - без кресел, конечно. Одна мама как-то съехала с дороги в кювет с полной машиной детей. Доставали трактором. Слава богу, никто не пострадал".

По нормативам, в сельской местности учеников должен возить школьный автобус, если расстояние до учебного заведения - один километр и больше. Но организовать подвоз детей из Удачного в школу никак нельзя.

Мешают те же самые нормативы. Например, ширина дорожного полотна. Она должна быть не меньше шести метров - тут кое-где ненамного, но меньше, особенно на поворотах. Кроме того, как разъясняют чиновники, рядом со школой и с поселком должны быть площадки для разворота автобуса и павильоны (да, да - без павильонов школьный транспорт останавливаться не будет!).

Пешком по трассе, с риском для жизни - пожалуйста. В машине родителей, пусть и чужих, - да ради бога. А вот в школьном автобусе опасно: узкая дорога, без площадок и павильонов

Чуть-чуть вернемся в прошлое. В "романтический" период отношений управляющей компании и жителей детей новоселов возили в школу автобусом! Это был один из "пряников" для желающих купить участок. Но потом и отношения испортились, и законодательство поменялось. Сейчас народ из Удачного и рад бы самостоятельно пустить автобус - средств хватило бы, и камень бы упал с души.

Но нельзя! К автобусам и их водителям тоже масса требований, и, условно говоря, дядя Петя из соседнего двора детей в школу возить не имеет права.

А какие перспективы сейчас? Первое - дорога есть. Да, может быть, где-то и уже шести метров. Но возле въезда в поселок стоит огромная фура, два школьных автобуса по размерам - очевидно, ей площадка развернуться позволяет. Второе - ее юридически признал и взял на баланс Мошковский район.

Надо сказать, что поселок Удачный находится на территории другого района - Новосибирского. От дороги, которая пересекает границу между административными единицами, долго открещивались оба. Но в конце концов Мошковский сдался.

Однако школьного автобуса родители так и не дождались. Они обили уже все возможные пороги и получили одинаковые ответы: автобусом возить детей нельзя.

Правда, в ответах чиновниках есть еле слышная нотка оптимизма, которую жители поселка считают скорее издевательством. Например, говорится, что в 2023-2024 годах администрация Мошковского района планирует (!) заняться разработкой проектно-сметной документации для приведения дороги в нормативное состояние. То есть не самим ремонтом, а проектом. Председатель правления Удачного Юрий Терентьев подытоживает: "Дорога, очевидно, появится, когда у детей седая борода вырастет"...

Кстати, в ответе, который подготовили на запрос "РГ" в региональном министерстве образования, нет и такой слабой конкретики. Все основания - почему нельзя возить автобусом - перечислены. А вот про проектно-сметную документацию сказано коротко: "Отсутствует". Объем нужных средств не определен. Подвоз возможен только родителями или их законными представителями.

"РГ" обратилась к региональному министру образования Сергею Федорчуку - как лично он предлагает обеспечить безопасность детей? Ответ пришел за подписью заместителя. Но этот вопрос проигнорирован

Между тем в школу из Удачного ежедневно добирается 35 учеников пятого-девятого классов плюс детсадовские ребятишки. Не хочу никого пугать, но это потенциально несколько десятков ЧП в день. Помнится, ОНФ инспектировал дороги в школу. Находил опасными те, по которым дети в крупных городах идут мимо гаражей и по пустырям. А тут кругом поля и лесополосы. Едет мимо ребенка машина, тормозит, открывает дверь...

Это не мои страшные фантазии, это - Юрия Терентьева. Ведь он же себе не простит, если что-то случится.

Юрий Терентьев (крайний слева): Диалога с Мошковским районом у меня нет, а в ответах - отписки. Фото: Нина Рузанова

Гоним от себя ужасные мысли, думаем о простом - для детей в Барлакской школе есть разные кружки и секции. Но ребята из Удачного туда не ходят, потому что занятия там с трех до шести вечера, то есть это еще две ходки туда-обратно и позднее возвращение. Как насчет их права на дополнительное образование?

Замечу, кстати, из Барлака, где расположена школа и где, по мнению чиновников, якобы нет даже "технической возможности" обустроить площадку и павильон для автобуса, он прекрасно собирает и возит старшеклассников в другой населенный пункт, где они продолжают учебу.

- Мы готовы и дальше вкладываться, решать проблему совместно с властью, - говорит Юрий Терентьев. - Однако нас просто-напросто не слышат, как в глухую стену бьемся! Диалога с Мошковским районом у меня нет - на личный прием меня уже примерно год не пускают, якобы из-за пандемии, а в бумажных ответах - отписки .

"РГ" обратилась к региональному министру образования Сергею Федорчуку - как лично он предлагает обеспечить безопасность детей? Ответ пришел за подписью заместителя. Но этот вопрос проигнорирован.

В Мошковском же районе, где стоит школа, на запрос газеты и вовсе не ответили.

С 31 января, по решению губернатора Новосибирской области, школьники будут две недели заниматься удаленно. Так что "благодаря" пандемии ребята из Удачного станут рисковать меньше.

Право

"Обязанность по транспортному обеспечению, безусловно, в текущей ситуации есть, однако она не может быть осуществлена ввиду наличия нарушений безопасности в рамках дорог, - прокомментировала "РГ" член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова. - Поскольку данное состояние дорог не соответствует основным требованиям по безопасности для движения школьного автобуса, обучающиеся лишаются права на образование, а также гарантий, предусмотренных статьей 43 Конституции Российской Федерации. В связи с указанным необходимо обратиться в соответствующий региональный орган, осуществляющий функции в сфере дорожной деятельности, с заявлением о приведении дорог в нормативное состояние согласно Строительным нормам и правилам СНиП 2.05.02-85 "Автомобильные дороги" и в школу для организации транспортного обеспечения".

По ее словам, с 1 января 2021 года действуют "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ. Согласно ним, расстояние от организаций, реализующих программы дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, до жилых зданий должно быть не более 500 метров, в условиях стесненной городской застройки и труднодоступной местности - 800 метров, для сельских поселений - до 1 километра.

В сельской местности при больших расстояниях организуется транспортное обслуживание (до организации и обратно). "Расстояние транспортного обслуживания не должно превышать 30 километров в одну сторону, - говорит юрист. - Безопасность жизни и здоровья несовершеннолетних обучающихся превыше всего. Организация транспортного обеспечения обучающихся устанавливается в статье 40 Закона "Об образовании в РФ". Данная статья накладывает обязанность по транспортному обеспечению на учредителей образовательных организаций. Расходы на организацию компенсируются в порядке, установленном законом субъекта. За безопасность обучающихся отвечает сама образовательная организация". А за дороги - отвечают местные власти.

Подготовил Владислав Куликов