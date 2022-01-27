Чечня и Беларусь подписали план сотрудничества

На встрече представителей структур власти Чеченской Республики и Республики Беларусь состоялось подписание плана мероприятий, в рамках которых в 2022-2023 годах будет реализовываться соглашение о сотрудничестве в таких областях как торгово-экономическое, культурное и научно-техническое взаимодействие.

Как информирует сайт Посольства Республики Беларусь в Российской Федерации, с белорусской стороны план подписан Председателем Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь Дмитрием Пантусом, а со стороны Чеченской Республики свою подпись поставил Заместитель Председателя Правительства Чеченской Республики Эльхан Сулейманов.

Документ содержит целый ряд конкретных шагов и мероприятий, которые направлены не только в целом на активизацию сотрудничества Беларуси и Чеченской Республики, но и на реализацию конкретных проектов по многим направлениям взаимодействия.

Стоит отметить, что за период с января по ноябрь 2021 года, сообщает Национальный статистический комитет Беларуси, товарооборот составил 12 миллионов 600 тысяч долларов, при этом, по сравнению с тем же периодом позапрошлого 2020 года рост этого показателя составил 56,9 процента. Показатели экспорта Беларуси по этом сегменту выросли на 55,1 процента - до 12 миллионов 450 тысяч долларов, а импорт увеличился сразу в 48,9 раза, до отметки в 150 тысяч долларов.

В 2020 году журналисты "СОЮЗа" и других СМИ, в том числе представляющих Республику Беларусь, посетили Чеченскую Республику в рамках пресс-тура, организованного Постоянным Комитетом Союзного государства. В ходе пресс-тура был продемонстрирован серьезный потенциал дальнейшего сотрудничества и выражена заинтересованность в том, чтобы это сотрудничество получило реальное воплощение.