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27.01.2022 21:17
Рубрика: Происшествия

КС РФ освободил военных от возврата неправильных выплат

Текст: Мария Голубкова ( Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 19(8667)
Конституционный суд РФ запретил требовать возврата выплат, полученных военнослужащими-контрактниками ошибочно. При отсутствии недобросовестности со стороны получателя и счетной ошибки считать такие выплаты недобросовестным обогащением нельзя, установил КС. Постановление об этом публикует сегодня "РГ".

Командир десантного катера Гасанхан Умарсаидов служил в Каспийске. Приказом командира части ему была установлена надбавка за руководство подразделением. Однако когда надбавку отменили, Умарсаидов все равно продолжал получать ее "вследствие сбоя в СПО "Алушта" и нарушения алгоритма расчета денежного довольствия". Суды постановили, что он обязан вернуть в федеральный бюджет 114 тысяч рублей: эта сумма не может быть отнесена к денежному довольствию, так как получена при отсутствии правовых оснований.

Фото: serggn / istock
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Андрей Кузьмин на момент подачи жалобы уже уволился из армии, но тоже оказался в должниках у государства. Сначала он служил в Красноярске и получал надбавки за службу в районах Крайнего Севера и за работу с государственной тайной. Когда Кузьмина перевели в Новосибирск, право на первую надбавку он утратил. А вторую, как оказалось, выплачивали в большем размере, чем предусматривал допуск секретности. Общая сумма задолженности - 423 тысячи рублей.

Оба военнослужащих независимо друг от друга обратились в КС за защитой конституционных прав, в том числе права на социальное обеспечение. Суд счел возможным объединить обращения и проверить статьи 1102 и 1109 Гражданского кодекса РФ на соответствие основному закону.

Оспоренные статьи Гражданского кодекса признаны соответствующими Конституции России

Прежде всего судьи напомнили, что военная служба предполагает выполнение конституционно значимых функций, чем предопределяется специальный правовой статус, содержание и характер обязанностей государства по отношению к военнослужащим. На это не раз указывал КС в своих постановлениях. Надбавки за особые условия службы закон приравнивает к денежному довольствию, то есть заработной плате, которая в соответствии со статьей 1109 ГК РФ не подлежит возврату как необоснованное обогащение. За правильностью начисления выплат следят командиры, контролировать их военнослужащий не обязан, а чаще всего и не может. И даже если он не сообщит непосредственному командиру или вышестоящему должностному лицу об отсутствии правовых оснований для начисления ему каких-либо выплат, это не свидетельствует о недобросовестности.

- Иной подход приводил бы к возложению на такого военнослужащего, в том числе после увольнения его с военной службы, бремени неблагоприятных правовых последствий имущественного характера при отсутствии с его стороны поведения, непосредственно повлекшего ненадлежащее расходование денежных средств, - указал КС РФ, - и тем самым фактически допускал бы переложение на него ответственности за действия (бездействие) воинских должностных лиц.

Оспоренные статьи ГК РФ признаны соответствующими Конституции РФ, поскольку они не предполагают возможности требовать с военнослужащих-контрактников ошибочно выплаченных им сумм. Дела подлежат пересмотру.

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