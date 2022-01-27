КС РФ освободил военных от возврата неправильных выплат

Командир десантного катера Гасанхан Умарсаидов служил в Каспийске. Приказом командира части ему была установлена надбавка за руководство подразделением. Однако когда надбавку отменили, Умарсаидов все равно продолжал получать ее "вследствие сбоя в СПО "Алушта" и нарушения алгоритма расчета денежного довольствия". Суды постановили, что он обязан вернуть в федеральный бюджет 114 тысяч рублей: эта сумма не может быть отнесена к денежному довольствию, так как получена при отсутствии правовых оснований.
Андрей Кузьмин на момент подачи жалобы уже уволился из армии, но тоже оказался в должниках у государства. Сначала он служил в Красноярске и получал надбавки за службу в районах Крайнего Севера и за работу с государственной тайной. Когда Кузьмина перевели в Новосибирск, право на первую надбавку он утратил. А вторую, как оказалось, выплачивали в большем размере, чем предусматривал допуск секретности. Общая сумма задолженности - 423 тысячи рублей.
Оба военнослужащих независимо друг от друга обратились в КС за защитой конституционных прав, в том числе права на социальное обеспечение. Суд счел возможным объединить обращения и проверить статьи 1102 и 1109 Гражданского кодекса РФ на соответствие основному закону.
Прежде всего судьи напомнили, что военная служба предполагает выполнение конституционно значимых функций, чем предопределяется специальный правовой статус, содержание и характер обязанностей государства по отношению к военнослужащим. На это не раз указывал КС в своих постановлениях. Надбавки за особые условия службы закон приравнивает к денежному довольствию, то есть заработной плате, которая в соответствии со статьей 1109 ГК РФ не подлежит возврату как необоснованное обогащение. За правильностью начисления выплат следят командиры, контролировать их военнослужащий не обязан, а чаще всего и не может. И даже если он не сообщит непосредственному командиру или вышестоящему должностному лицу об отсутствии правовых оснований для начисления ему каких-либо выплат, это не свидетельствует о недобросовестности.
- Иной подход приводил бы к возложению на такого военнослужащего, в том числе после увольнения его с военной службы, бремени неблагоприятных правовых последствий имущественного характера при отсутствии с его стороны поведения, непосредственно повлекшего ненадлежащее расходование денежных средств, - указал КС РФ, - и тем самым фактически допускал бы переложение на него ответственности за действия (бездействие) воинских должностных лиц.
Оспоренные статьи ГК РФ признаны соответствующими Конституции РФ, поскольку они не предполагают возможности требовать с военнослужащих-контрактников ошибочно выплаченных им сумм. Дела подлежат пересмотру.