Для Онежского судостроительного завода построят новый комплекс

Минобороны РФ сообщило, что специалисты Военно-строительной компании возведут в Петрозаводске новый производственный комплекс для Онежского судостроительно-судоремонтного завода. В четверг, 27 января на его площадке в столице Карелии в основание этой стройки был торжественно заложен памятный камень.

Многие работы придется начинать, что называется, с нуля. Это, в частности, касается строительства блока корпусных цехов, центра обработки данных, компрессорной станции, станции технических газов и очистных сооружений. "Нам доверено реализовать стратегический проект по развитию Онежского судостроительного и судоремонтного завода. После введения в строй нового промышленного блока мощность завода увеличится в 10 раз. Предприятие сможет перейти на единую систему цифрового управления, что, безусловно, выведет судостроение в регионе на более высокий уровень", - заявил руководитель управления проектов Военно-строительной компании Минобороны России Сергей Горский.

Известно, что этот проект реализуют в рамках Стратегии развития судостроительной промышленности на период до 2035 года и Государственной программы РФ "Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений". Сдача нового комплекса Онежского судостроительного завода в эксплуатацию запланирована на 2024 год.

В Минобороны РФ напомнили, что ранее специалисты военно-строительного комплекса возвели в Петрозаводске президентское кадетское училище и первый пассажирский терминал аэропорта "Бесовец".