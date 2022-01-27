В Петербурге 70% положительных ПЦР-тестов приходятся на "омикрон"

В Петербурге "омикрон" стал доминирующим штаммом коронавируса. На него приходится до 70 процентов от всех положительных ПЦР-тестов в Северной столице, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арега Тотоляна.

- Мы уже вышли на 70 процентов циркуляции "омикрона", - подчеркнул Тотолян.

Штамм выявляется благодаря специальным тест-системам, разработанным в институте. В большинстве случаев пациенты с подтвержденным "омикроном" лечатся амбулаторно.

По словам эксперта, вычислять какой именно штамм у пациента, сейчас очень важно. В Петербурге "омикрон" вытесняет "дельту", но последний тоже встречается. От того, какой штамм у пациента, зависит тактика лечения.

На 27 января в Петербурге выявлено 11808 новых случаев коронавируса. Выздоровели 3228 человек. За сутки госпитализировано 753 петербуржца. При этом пока более 40 процентов коечного фонда городских инфекционных стационаров остаются свободными.