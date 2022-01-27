Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников заболел коронавирусом

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников сдал положительный тест на коронавирус. Информация об этом прозвучала на оперативном штабе, который в данные минуты проходит в правительстве региона.

Болезнь протекает в легкой форме, Олег Кувшинников лечится амбулаторно, но по понятным причинам находится на самоизоляции.

Ранее губернатор региона проходил вакцинацию и ревакцинацию от коронавируса и неоднократно призывал вологжан сделать прививки, чтобы снизить тяжесть течения болезни.

Ситуация с коронавирусом в Вологодской области, как и в других регионах, непростая. Если в начале января в регионе выявлялось 70-80 случаев коронавируса в сутки, то 27 января выявлено 384 новых заболевших.