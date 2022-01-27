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27.01.2022 16:29
Рубрика: Общество

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников заболел коронавирусом

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников сдал положительный тест на коронавирус. Информация об этом прозвучала на оперативном штабе, который в данные минуты проходит в правительстве региона.

Фото: Сергей Пятаков/POOL/ТАСС
Губернатор Красноярского края заболел COVID-19

Болезнь протекает в легкой форме, Олег Кувшинников лечится амбулаторно, но по понятным причинам находится на самоизоляции.

Ранее губернатор региона проходил вакцинацию и ревакцинацию от коронавируса и неоднократно призывал вологжан сделать прививки, чтобы снизить тяжесть течения болезни.

Ситуация с коронавирусом в Вологодской области, как и в других регионах, непростая. Если в начале января в регионе выявлялось 70-80 случаев коронавируса в сутки, то 27 января выявлено 384 новых заболевших.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область Пандемия коронавируса COVID-19

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