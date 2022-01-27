В Петрозаводске спустили на воду судно-краболов "Капитан Александров"

В Петрозаводске на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе спустили на воду головное судно-краболов проектной серии 5712LS "Капитан Александров". Строительство ведется в рамках программы инвестиционных квот, направленной на обновление отечественного промыслового флота и повышение эффективности освоения ценных национальных биоресурсов. В торжественной церемонии участвовал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

"Крестной матерью" судна стала заместитель министра финансов России Ирина Окладникова. Как добавил председатель совета директоров компании "Русский краб" Глеб Франк, для которой и возводят серию, "Капитан Александров" предназначен для добычи и перевозки живого краба. Его техническое оснащение позволит увеличить объем живой продукции, повысить показатели сохранности, улучшить мореходные качества, необходимые для работы в сложных метеоусловиях бассейнов Охотского и Берингова морей.

Головное судно назвали в честь капитана дальнего плавания Георгия Ивановича Александрова. Он выходец из петербургской семьи, воспитанник Морского кадетского корпуса, офицер военного флота в чине капитана первого ранга. С 1903 года служил на Дальнем Востоке, командовал миноносцем, военными транспортными судами. Весной 1928 года был назначен капитаном краболова "Камчатка". Его имя связано со становлением и развитием дальневосточного промыслового флота.