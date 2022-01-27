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27.01.2022 16:36
Рубрика: Экономика

В Петрозаводске спустили на воду судно-краболов "Капитан Александров"

Текст: Светлана Цыганкова (Петрозаводск)
Фото: Светлана Цыганкова/РГ Фото: Светлана Цыганкова/РГ
Фото: Светлана Цыганкова/РГ

В Петрозаводске на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе спустили на воду головное судно-краболов проектной серии 5712LS "Капитан Александров". Строительство ведется в рамках программы инвестиционных квот, направленной на обновление отечественного промыслового флота и повышение эффективности освоения ценных национальных биоресурсов. В торжественной церемонии участвовал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Фото: Светлана Цыганкова/РГ
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"Крестной матерью" судна стала заместитель министра финансов России Ирина Окладникова. Как добавил председатель совета директоров компании "Русский краб" Глеб Франк, для которой и возводят серию, "Капитан Александров" предназначен для добычи и перевозки живого краба. Его техническое оснащение позволит увеличить объем живой продукции, повысить показатели сохранности, улучшить мореходные качества, необходимые для работы в сложных метеоусловиях бассейнов Охотского и Берингова морей.

Головное судно назвали в честь капитана дальнего плавания Георгия Ивановича Александрова. Он выходец из петербургской семьи, воспитанник Морского кадетского корпуса, офицер военного флота в чине капитана первого ранга. С 1903 года служил на Дальнем Востоке, командовал миноносцем, военными транспортными судами. Весной 1928 года был назначен капитаном краболова "Камчатка". Его имя связано со становлением и развитием дальневосточного промыслового флота.

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