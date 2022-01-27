Леса Петербурга и Ленобласти накопили полмиллиарда тонн углерода

Леса, расположенные в Ленинградской области и Санкт-Петербурге, накопили более 520 миллионов тонн углерода. Рослесинфорг подсчитал это в ходе второго цикла государственной инвентаризации лесов.

По данным ведомства, этот экологический показатель в городе и регионе оказался одним из самых высоких на Северо-Западе. Хвойные породы деревьев, растущие на их территории, собрали больше всего углерода. На один гектар сосен и елей в Петербурге и Ленобласти приходится около 50 тонн углерода, пояснил начальник управления ГИЛ Рослесинфорга Станислав Федоров.

Подсчет углерода, накопленного лесами, проводится в рамках международных обязательств, предусмотренных Парижским соглашением об изменении климата. Полученные данные помогают оценить экологический потенциал лесных территорий. Деревья поглощают парниковые газы и тем самым помогают уберечь планету от их негативного влияния.

Чем больше в регионе живых лесов, за которыми бережно ухаживают, тем выше его экологический потенциал, уточнили в Рослесинфорге. Но запас углерода есть даже в сухостое, валежнике и пнях - его также считают. Как пояснил Станислав Федоров, в Северной столице и области запас углерода в живых деревьях составляет 478 миллионов тонн, а в мертвых - более 44 миллионов.

Ленинградская область - одна из самых лесистых на Северо-Западе: 60 процентов ее территории покрыто лесом. В Петербурге - 15 процентов. Самые распространенные породы - сосна, ель и береза.

По итогам первого цикла ГИЛ во всех лесах СЗФО насчитали 5,8 миллиарда тонн углерода. По этому показателю округ занимает третье место в стране после Сибири и Дальнего Востока.