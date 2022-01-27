Пациенты российских клиник стали чаще выбирать чек-апы

В минувшем году иностранцы, решившие получить помощь в российских медицинских учреждениях, больше всего потратили денег на чек-апы, то есть полноценные комплексные обследования. Не отстают от них и россияне: спрос на чек-апы с их стороны также значительно вырос.

- Популярность чек-апов понятна: люди начали уделять здоровью больше внимания. Именно здоровье стало в приоритете. К осознанию этого подтолкнула пандемия. Например, в чек-ап могут включать комплекс анализов по 60 параметрам, УЗИ, ЭКГ, при необходимости КТ, МРТ, инструментальную и функциональную диагностику, а после всех исследований - врачебный консилиум, который дает заключение. Вот такие "Паспорта здоровья" становятся все более и более востребованными, эта тенденция продолжается, и можно прогнозировать дальнейший рост интереса и далее, - сказал Александр Солонин, генеральный директор Ассоциации частных клиник Санкт-Петербурга.

Что касается ситуации с коронавирусом, то граждане, им переболевшие, хотят знать, насколько инфекция ударила в целом по организму и по конкретным органам и системам. Здесь в приоритете состояние сердечно-сосудистой системы и органов дыхания. Также важно знать про состояние иммунной системы. Насколько она сможет противостоять не только конкретному вирусу, но и другим инфекционным заболеваниям.

Наполняемость чек-апов может быть самой разной

Наполняемость чек-апов может быть самой разной. От простого набора лабораторных исследований до расширенного полноценного обследования, которое занимает двое-трое суток и обычно проводится в условиях стационара. Иногда пациенту рекомендуют сначала прийти на прием к тому или иному специалисту, чтобы уточнить, какие исследования целесообразно провести. Есть вариант, когда консультация врача предусмотрена после лабораторных исследований.

Анализы - это только первый этап чек-апа. Фото: Сергей Николаев/РГ

Достаточно новый, но популярный вариант: чек-ап в режиме step by step. Сначала пациент проходит минимум анализов, затем следует консультация врача, назначение дополнительных анализов и исследований, после которых следует врачебная консультация, и, если это необходимо, уточняющие исследования. Плюс такой системы в том, что пациент, не имеющий особых проблем со здоровьем, не платит за огромный объем исследований, которые, вполне возможно, ему и не нужны.

Сейчас различные комплексные обследования предлагают не только частные клиники, но и государственные учреждения. Чек-апы пользуются спросом и в санаториях, домах отдыха и пансионатах, располагающих медицинской службой. Предлагается возможность не только отдохнуть, но и заодно пройти обследование организма. Что значительно экономит время пациента.

Кстати

Специалисты считают: самый лучший чек-ап - тот, который составлен индивидуально, с учетом особенностей здоровья, пожеланий и финансовых возможностей пациента. Индивидуальный подход позволяет более точно выявить "горячие точки" в состоянии организма и, соответственно, вовремя назначить лечение.

Прямая речь

Сергей Азаренко, главный врач Многопрофильной клиники "Сестрорецкая" (МКС):

- Мы предлагаем как готовые программы чек-апов, так и индивидуальные. Персонифицированный подход предпочтительнее. У нас собственная лаборатория, врачи сорока специальностей. И самое современное оборудование: например, УЗИ-аппараты экспертного класса, компьютерный томограф на 512 срезов. Программа длится один-два дня.

Андрей Пылев, главный врач федеральной сети клиник экспертной онкологии "Евроонко":

- В онкологии скрининговые исследования имеют особенно важное значение. Злокачественную опухоль проще всего удалить, пока она еще не успела сильно вторгнуться в соседние ткани, распространиться в лимфатические узлы, метастазировать в другие органы. Для ранней диагностики некоторых онкологических заболеваний существуют скрининговые исследования, которые рекомендуется проходить всем людям по достижении определенного возраста, при наличии факторов риска. Шансы на успешное лечение рака напрямую зависят от того, насколько рано он диагностирован. К сожалению, большинство злокачественных опухолей долго не дают о себе знать, а когда симптомы появляются, чаще всего заболевание находится уже в запущенной стадии и бороться с ним намного сложнее. Персонализированные онкологические чек-апы в наших клиниках - это комплексные обследования с применением наиболее современных методик. Они помогают своевременно обнаружить не только рак, но и другие патологии. Эта услуга для людей, которые ценят свое здоровье и стремятся к долгой активной жизни.