Петербург отмечает День полного снятия блокады

В Петербурге проходят памятные мероприятия в честь полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В течение для в разных районах города состоится более ста акций в честь Дня ленинградской победы.

По традиции, этот день начался с торжественно-траурных церемоний возложения венков и цветов на Пискаревском мемориальном кладбище и других местах захоронения защитников и жителей блокадного города. В Петербурге сегодня проживает около 60 тысяч человек, награжденных медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда". С учетом погодных условий для ветеранов организована максимально комфортная доставка к местам проведения мероприятий и пункты обогрева.

- Будет дан полуденный выстрел с Нарышкина бастиона в ознаменование 78-й годовщины, запланировано открытие памятника Блокадному учителю и праздничный концерт в БКЗ "Октябрьский", - рассказали в Смольном. - На Ростральных колоннах будут зажжены факелы.

Дворцовый мост в этот день украсила подсветка в цветах ленточки медали "За оборону Ленинграда" и Почетного знака "Жителю блокадного Ленинграда" - оливковом и зеленом. Она работала в утренние часы, а затем включится с 17 часов и до полуночи. Кроме того, в преддверии Дня Ленинградской Победы подсветкой оформлены памятник в честь подвига 72-го Ижорского батальона в Колпино и памятник детям блокадного Ленинграда на Васильевском острове.

В музеях и театрах Северной столицы разработана специальная программа. Так, в Петропавловской крепости пройдет акция "Блокадный свет" - участники включат фонарики, создав множество световых лучей, уходящих в небо и символизирующих освобождение Ленинграда от блокады. В атриуме Петропавловской крепости откроется выставка находок поисковых студенческих отрядов: оружие 1940-х годов, предметы военного быта, исторические фотографии. Весь день на территории крепости будут звучать песни и стихи военных лет, посвященные блокаде Ленинграда, будут работать тематические интерактивные площадки и фотозоны.

- В афише театра "Суббота" 27 января - спектакль Татьяны Ворониной "872 дня. Голоса блокадного города" по "Блокадной книге" Алеся Адамовича и Даниила Гранина, текстам и дневникам Лидии Гинзбург, Дмитрия Лихачева, Ирены Дубицкой, Геннадия Гора и других очевидцев блокады Ленинграда, - рассказали в комитете по культуре Санкт-Петербурга. - В ТЮЗе имени Брянцева покажут спектакль Семена Серзина "Парень из прошлого" по пьесе Александра Архипова, а на Малой сцене театра "Мастерская" пройдет показ спектакля "Я не видел войны…". В постановке использованы воспоминания и письма студентов, учившихся в годы войны, и педагогов ЛГИТМиК (сейчас Российский государственный институт сценических искусств).