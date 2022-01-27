Новости

Россия и Беларусь начнут вместе мониторить таможенные операции 12:31
Белорусы планируют поднять на Эверест частички вечных огней Союзного государства 12:26
Великобритания может отправить войска в Словакию 12:26
Чечня и Беларусь подписали план сотрудничества 12:22
Отставной полковник МВД получил 4 года за попытку мошенничества 12:13
В Подмосковье откроют 100 выделенных полос в этом году 12:11
Военные инструкторы из Канады останутся на Украине до 2025 года 12:09
Врачам в Подмосковье начали доплачивать за трудоустройство коллег 12:06
Против экс-дипломата США в России возбудили дело о контрабанде наркотиков 12:06
Медведев не видит фатальной катастрофы при отключении России от SWIFT 12:02
В ЛНР зафиксировали 37 попыток разведки с воздуха за сутки 11:52
Минимальная пенсия жителей Подмосковья старше 65 лет составит 17 тысяч рублей 11:42
Более 10 млрд прививок от COVID-19 сделано в мире 11:42
Пушилин: ДНР нуждается в современном вооружении 11:23
Задержан боец украинской Нацгвардии, расстрелявший людей в Днепре 11:17
Синоптик предупредила о новом снегопаде в Москве 11:14
Спикер парламента и министр спорта Южной Кореи примут участие в церемонии открытия ОИ 11:09
Петербург отмечает День полного снятия блокады 11:08
В Минске начала работу сессия нижней палаты парламента страны 11:06
Морская авиация Балтфлота получила звено истребителей Су-30СМ2 11:01
Таможня пресекла канал поставок сильнодействующих препаратов в Россию 10:58
РБК: Минфин предложил новые правила операций с криптовалютой 10:55
Депутат Затулин оценил угрозы Госдепа помешать запуску "Северного потока-2" 10:40
Премьер Греции извинился за снегопады 10:32
Боец Нацгвардии расстрелял пять человек в украинском Днепре 10:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Водолазкин: У власти должны быть люди, чей удел - ответственность за страну
Водолазкин: У власти должны быть люди, чей удел - ответственность за страну
Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами
Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами
Как автовладельцу отменить ошибочно наложенный штраф
Как автовладельцу отменить ошибочно наложенный штраф
27.01.2022 11:08
Рубрика: Общество

Петербург отмечает День полного снятия блокады

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)

В Петербурге проходят памятные мероприятия в честь полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В течение для в разных районах города состоится более ста акций в честь Дня ленинградской победы.

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости
Москалькова: Крайне важно, чтобы подвиг блокадников не был забыт

По традиции, этот день начался с торжественно-траурных церемоний возложения венков и цветов на Пискаревском мемориальном кладбище и других местах захоронения защитников и жителей блокадного города. В Петербурге сегодня проживает около 60 тысяч человек, награжденных медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда". С учетом погодных условий для ветеранов организована максимально комфортная доставка к местам проведения мероприятий и пункты обогрева.

- Будет дан полуденный выстрел с Нарышкина бастиона в ознаменование 78-й годовщины, запланировано открытие памятника Блокадному учителю и праздничный концерт в БКЗ "Октябрьский", - рассказали в Смольном. - На Ростральных колоннах будут зажжены факелы.

Дворцовый мост в этот день украсила подсветка в цветах ленточки медали "За оборону Ленинграда" и Почетного знака "Жителю блокадного Ленинграда" - оливковом и зеленом. Она работала в утренние часы, а затем включится с 17 часов и до полуночи. Кроме того, в преддверии Дня Ленинградской Победы подсветкой оформлены памятник в честь подвига 72-го Ижорского батальона в Колпино и памятник детям блокадного Ленинграда на Васильевском острове.

Фото: youtube/ VLASTA.TV
"Маруська" - фильм о дружбе в блокадном Ленинграде

В музеях и театрах Северной столицы разработана специальная программа. Так, в Петропавловской крепости пройдет акция "Блокадный свет" - участники включат фонарики, создав множество световых лучей, уходящих в небо и символизирующих освобождение Ленинграда от блокады. В атриуме Петропавловской крепости откроется выставка находок поисковых студенческих отрядов: оружие 1940-х годов, предметы военного быта, исторические фотографии. Весь день на территории крепости будут звучать песни и стихи военных лет, посвященные блокаде Ленинграда, будут работать тематические интерактивные площадки и фотозоны.

- В афише театра "Суббота" 27 января - спектакль Татьяны Ворониной "872 дня. Голоса блокадного города" по "Блокадной книге" Алеся Адамовича и Даниила Гранина, текстам и дневникам Лидии Гинзбург, Дмитрия Лихачева, Ирены Дубицкой, Геннадия Гора и других очевидцев блокады Ленинграда, - рассказали в комитете по культуре Санкт-Петербурга. - В ТЮЗе имени Брянцева покажут спектакль Семена Серзина "Парень из прошлого" по пьесе Александра Архипова, а на Малой сцене театра "Мастерская" пройдет показ спектакля "Я не видел войны…". В постановке использованы воспоминания и письма студентов, учившихся в годы войны, и педагогов ЛГИТМиК (сейчас Российский государственный институт сценических искусств).

В регионах Общество История Общество Ежедневник Праздники Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Блокада Ленинграда РГ-Фото

Главное сегодня

Песков: Путин не поедет на Мюнхенскую конференцию по безопасности
Медведев на 100 процентов уверен в начале эксплуатации "Северного потока-2"
Козак назвал переговоры по Украине в Париже аудитом Минских соглашений
Володин: Запад хочет перечеркнуть подвиг советского народа
Боец Нацгвардии расстрелял пять человек в украинском Днепре
Какие изменения ждут российских пенсионеров в 2022 году
Уникальное российское судно станет ведущей в мире научной базой на полюсе