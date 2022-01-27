В Калининграде появился говорящий портрет Канта

В Кафедральном соборе калининградского музея Иммануила Канта появился говорящий портрет знаменитого философа, способный отвечать на вопросы.

Виртуальный профессор с живой мимикой и естественным приятным голосом охотно вступает в беседу с посетителями и отвечает на их вопросы цитатами из работ Канта. Как говорит заведующая музеем Ольга Юрицына, сотрудники музея, подбирая библиотеку изречений для нового экспоната, постарались выбрать фразы, максимально покрывающие темы, которые ассоциируются у посетителей с кенигсбергским мудрецом.

А спрашивают у него разное: "Что такое истина?", "Что такое любовь?", "Как избежать войны?", "В чем разница между мужчиной и женщиной?" Если вопрос сформулирован некорректно или прозвучал невнятно, философ предлагает сменить тему. Есть у него и несколько вариантов завершения беседы, например, любимый музейными сотрудниками: "Будьте счастливы, любезный друг, в стремлении к истине".

- Наш цифровой экспонат под названием "Беседа с Кантом" - это попытка сделать наш музей интерактивным, в первую очередь вызвать интерес к личности и наследию философа у той аудитории, которая сегодня максимально заинтересована цифровыми технологиями, - говорит и.о. директора Кафедрального собора Григорий Хуциев. - Это не обычный автомат, выдающий цитаты. Этот экспонат будет развиваться, сейчас Кант говорит только на русском языке, позже он заговорит и на немецком, и на английском. Думаю, что к 300-летию мыслителя, которое будет отмечаться в 2024 году в Калининграде, наш экспонат будет говорить на нескольких языках и сможет поддержать самые разные темы для беседы.

По словам директора компании-разработчика Алексея Быкова, сейчас "живая картина" содержит порядка 250 оконченных высказываний. При создании экспоната использовано несколько технологий, большинство из них - с искусственным интеллектом, и он постоянно дорабатывается.

Свой голос подарил виртуальному философу известный диктор, имя которого в музее не называют, чтобы не нарушать ассоциацию с мудрецом XVIII века. А вот лицо и костюм немца визуализированы с известного прижизненного портрета 44-летнего Канта, который написал Иоганн Готлиб Беккер в 1768 году.