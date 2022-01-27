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27.01.2022 15:06
Рубрика: Власть

В Карелии секретарь Совбеза РФ дал старт строительству цифровой верфи

Текст: Светлана Цыганкова (Петрозаводск)
Фото: Светлана Цыганкова/РГ Фото: Светлана Цыганкова/РГ
Фото: Светлана Цыганкова/РГ

В Петрозаводске модернизируют Онежский судостроительно-судоремонтный завод. Проект предполагает внедрение цифрового сопровождения строительства судов, роботизации и автоматизации процессов . Цифровая верфь будет строить суда типа "река-море", а также технического и вспомогательного флота. В старте проекта принял участие секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Работы по проектированию профинансировало федеральное государственное предприятие "Росморпорт". Бюджетные инвестиции составят 5,1 миллиарда рублей. В конце прошлого года уже выделили 1,3 миллиарда. Проект предполагает внедрение цифрового сопровождения строительства судов, роботизации и автоматизации процессов производства. Благодаря этому будет увеличено ежегодное возведение судов с трех до десяти.

- Еще недавно, готовясь к 100-летию Карелии, мы говорили о начале работы на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе. А сегодня обсуждаем модернизацию принципиально нового современного предприятия. Проект модернизации предприятия разработан в сжатые сроки Санкт-Петербургским государственным морским техническим университетом совместно с центром технологии судостроения и судоремонта. Такую работу еще пока никто не проводил. И по оценке специалистов, она сделана качественно. Проект не имеет аналогов. Планируется построить и внедрить робототехнику, автоматизацию, цифровое сопровождение всех процессов строительства судов, - отметил на торжественном запуске проекта цифровой судоверфи секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Контракт на выполнение строительно-монтажных работ заключен в декабре 2021 года с Военно-строительной компанией.

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