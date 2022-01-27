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27.01.2022 16:30
Рубрика: Власть

В Коми из-за COVID-19 приостановили плановую медицинскую помощь

Текст: Алексей Михайлов (Республика Коми)

В Коми до 6 февраля 2022 года приостановлена плановая госпитализация из-за резкого роста заболеваемости "омикроном", сообщили в пресс-службе республиканского правительства.

Фото: Сергей Пятаков/POOL/ТАСС
Губернатор Красноярского края заболел COVID-19

Ранее, 26 января, об этом заявил в своем видеообращении глава республики Владимир Уйба.

- Необходимо приведение в полную боевую готовность всей системы здравоохранения, мы действительно закрываем плановую медицинскую помощь и переводим врачей и средний медперсонал на борьбу с высоким уровнем заболеваемости COVID-19, - подчеркнул он.

По данным республиканского оперативного штаба, за 26 января выявлено 449 новых случаев заражения коронавирусом, при этом 25 января было зарегистрированы 274 случая.

По словам Владимира Уйбы, предполагается, что вспышка заболеваемости продлится до первой декады марта 2022 года.

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