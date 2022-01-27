В Коми из-за COVID-19 приостановили плановую медицинскую помощь

В Коми до 6 февраля 2022 года приостановлена плановая госпитализация из-за резкого роста заболеваемости "омикроном", сообщили в пресс-службе республиканского правительства.

Ранее, 26 января, об этом заявил в своем видеообращении глава республики Владимир Уйба.

- Необходимо приведение в полную боевую готовность всей системы здравоохранения, мы действительно закрываем плановую медицинскую помощь и переводим врачей и средний медперсонал на борьбу с высоким уровнем заболеваемости COVID-19, - подчеркнул он.

По данным республиканского оперативного штаба, за 26 января выявлено 449 новых случаев заражения коронавирусом, при этом 25 января было зарегистрированы 274 случая.

По словам Владимира Уйбы, предполагается, что вспышка заболеваемости продлится до первой декады марта 2022 года.