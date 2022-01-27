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27.01.2022 22:05
Рубрика: Происшествия

В Москве задержали подозреваемого в сообщениях о минировании в Петербурге

Текст: Марина Ледяева (Санкт-Петербург)

В Москве полицейские задержали уроженца Саратовской области, который подозревается в ложных сообщениях об угрозах взрыва на транспортных объектах Петербурга.

Двое жителей Магнитогорска стали подозреваемыми по делу о лжетерроризме

Как сообщает управление на транспорте МВД по СЗФО, в 2021 году этот 33-летний мужчина, по данным следствия, отправил шесть сообщений о "минировании" на объекты транспорта Северной столицы по электронной почте и в мессенджере.

При обыске у него изъяли средства мобильной связи, с которых передавались ложные сведения.

Возбуждено шесть уголовных дел о заведомо ложных сообщениях об акте терроризма. Суд заключил задержанного под стражу.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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