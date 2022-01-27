В НАО школьников и студентов перевели на дистанционное обучение

В Ненецком округе учебный процесс в школах, организациях среднего профессионального и дополнительного образования Нарьян-Мара и поселка Искателей с 27 января по 3 февраля будет проходить в дистанционном режиме. Это решение принято на заседании регионального штаба по коронавирусу в связи с подъемом заболеваемости детей и педагогов.

По сообщению пресс-службы администрации НАО, в регионе зарегистрирован первый случай заболевания штаммом "омикрон", коронавирус активно распространяется в образовательных организациях - болеют школьники, студенты и педагоги:

- Предлагаем с 27 января по 3 февраля отправить на дистанционное обучение всех учеников школ Нарьян-Мара и поселка Искателей, студентов СПО и организации дополнительного образования, - отметил руководитель департамента образования, культуры и спорта НАО Антон Пустовалов. - Отмечу, что первоклассники уходят на дополнительные каникулы, которые им положены в феврале.

В администрации округа сообщили, что детские сады продолжают работать в штатном режиме. На карантин в дошкольных организациях закрыты две группы. Планируется также перевести на дистанционный режим работы не менее 30 процентов работников больших трудовых коллективов: в первую очередь - мам с дошкольниками и обучающимися в младших классах, людей пожилого возраста и тех, кто входит в группы риска по заболеваемости.

Кроме того, по предписанию управления Роспотребнадзора, с 25 января в округе приостановлена плановая медпомощь. Работу открытых площадок - катка ДЮЦ "Лидер" и лыжероллерной трассы СШОР "Труд" - останавливать не будут.

Тем временем в Архангельске сегодня из-за высокой заболеваемости COVID-19, гриппом и ОРВИ на дистанционное обучение переведены 17 образовательных учреждений города - об этом сообщает пресс-служба мэрии.