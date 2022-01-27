В Петербурге летчики почтили память погибших защитников Ленинграда

В Санкт-Петербурге военные летчики Ленинградской армии ВВС и ПВО почтили память погибших защитников и жителей города. Они возложили цветы в 78-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Как сообщила пресс-служба Западного военного округа, память погибших ленинградцев почтили военнослужащие во главе с командующим генерал-майором Олегом Маковецким.

Цветы возложили на Невском проспекте, у мемориальной таблички "Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна". Почтили память погибших и на братских могилах и воинских захоронениях, расположенных в Ленинградской области.