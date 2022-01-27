В Петербурге открыли памятник блокадному учителю

В Санкт-Петербурге открыли скульптурную композицию "Блокадному учителю". Церемония приурочена к 78-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Памятник установлен в Соляном переулке, там же, где находится Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда. Композиция состоит из двух фигур: женского образа и ученика. Учительница обнимает мальчика, защищая его от опасностей. Автор скульптуры - Владимир Бродарский.

Инициатива создания такого памятника принадлежит Надежде Строгоновой, всю блокаду она проработала в детском доме и школе № 161 на 6-й Советской улице. Школу разбомбили в 1943 году, тогда погибли пять учителей, Надежда Васильевна успела вывести из здания своих учеников. В прошлом году месте, где находилась школа, была установлена памятная доска.

Также в Музее обороны и блокады Ленинграда открылась выставка, посвященная блокадной школе. На ней представлены тетради, аттестаты, ведомости, сочинения, дневники, личные истории учителей и учеников.

Справка "РГ"

В первые месяцы блокады в Ленинграде оставалось около 400 тысяч детей. В конце октября - начале ноября 1941 года открылись 103 школы. За парты село 90 тысяч учеников. К декабрю 1941-го осталось только 39 школ.