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27.01.2022 17:08
Рубрика: Происшествия

В Петербурге полицейский вытащил из полыньи ребенка на "ватрушке"

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Санкт-Петербурге сержант полиции Дмитрий Ходкевич спас трехлетнюю девочку из полыньи.

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Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, по предварительным данным, ребенок гулял с отцом, катался на ватрушке по Неве. Неожиданно тюбинг съехал в полынью.

Малышка находилась в тюбинге, но в любой момент ватрушка могла перевернуться или наполниться водой. Отец пытался спасти дочь, но у него ничего не получалось.

Очевидцы обратились в экстренные службы. Первыми на месте происшествия оказались постовые, среди них был сержант Ходкевич. Полицейский обвязал себя тросом, дополз по тонкому льду до девочки и вытащил тюбинг с ней из полыньи.

В результате происшествия ребенок не пострадал.

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