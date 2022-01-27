В Петербурге полицейский вытащил из полыньи ребенка на "ватрушке"

В Санкт-Петербурге сержант полиции Дмитрий Ходкевич спас трехлетнюю девочку из полыньи.

Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, по предварительным данным, ребенок гулял с отцом, катался на ватрушке по Неве. Неожиданно тюбинг съехал в полынью.

Малышка находилась в тюбинге, но в любой момент ватрушка могла перевернуться или наполниться водой. Отец пытался спасти дочь, но у него ничего не получалось.

Очевидцы обратились в экстренные службы. Первыми на месте происшествия оказались постовые, среди них был сержант Ходкевич. Полицейский обвязал себя тросом, дополз по тонкому льду до девочки и вытащил тюбинг с ней из полыньи.

В результате происшествия ребенок не пострадал.