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27.01.2022 11:09
Рубрика: Общество

В Петербурге вырос спрос на реабилитацию после COVID-19

Текст: Татьяна Тюменева (Санкт-Петербург)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 17(8665)
К самым популярным направлениям для медицинского туризма добавилось еще одно: реабилитация после перенесенного коронавируса. Спрос на новую услугу велик, а различные программы по восстановлению предлагают как государственные, так и коммерческие центры. Различные процедуры можно пройти и в амбулаторном режиме, и в стационарном. Популярностью пользуется и вариант совмещения восстановительных процедур с возможностью отдыха в зеленых зонах, в том числе находящихся на берегу Финского залива.
Санатории расположены в самых красивых уголках нашей страны. Фото: Денис Абрамов/РИА Новости Санатории расположены в самых красивых уголках нашей страны. Фото: Денис Абрамов/РИА Новости
Санатории расположены в самых красивых уголках нашей страны. Фото: Денис Абрамов/РИА Новости

Интерес к восстановительным программам понятен. У многих людей, причем даже тех, кто перенес инфекцию достаточно легко, остаются проблемы со здоровьем, с ней связанные. И отнюдь не редкость ситуации, когда человек вроде бы и выздоровел и все у него в норме, а через какое-то время, даже спустя месяцы, в организме начинаются сбои. Самые частые жалобы после коронавируса: повышенная утомляемость, сонливость, ухудшение памяти, замедленная реакция на происходящее и на принятие решений, проблемы с сердечно-сосудистой системой, включая склонность к тромбообразованию, одышка, проблемы с легкими, потеря или изменение обоняния и вкуса, выпадение волос.

Фото: Кирилл Шипицин/РИА Новости
Петербургские клиники все больше привлекают иностранных туристов

Что касается санаториев, то, как сказала Юлия Кузенская, заместитель председателя комитета по развитию туризма, у Санкт-Петербурга в этом направлении есть большой потенциал. Возможности оздоровительного петербургского кластера - огромные, более 15 тысяч мест в пансионатах и санаториях.

- Сейчас есть реабилитационные программы различной продолжительности, в том числе недельные и двухнедельные - по различным профилям, - подчеркнул Сергей Корнеев, глава комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга.

Понятно, что пройти эти программы могут как российские (в том числе за государственный счет), так и иностранные пациенты. Причем в приоритете все-таки соотечественники.

Восстановительные программы формируются индивидуально

Что касается туристов из других стран, то для них прежде всего предназначен номерной фонд в высоком ценовом сегменте. Эксперты считают, что из-за разницы курса валют для многих зарубежных пациентов реабилитация на высшем уровне и в очень комфортных условиях оказывается вполне по карману. Причем многое оборудование, используемое в санаториях, отечественного производства. Наработки - тоже свои, в том числе применяемые для реабилитации спортсменов. Также специально для санаториев в Петербурге еще в прошлом году была создана программа-акселератор по обучению медико-оздоровительному туризму. Санатории получили льготы по оплате основных региональных налогов.

Фото: Нина Зотина/РИА Новости
В России насчитали немало последователей здорового образа жизни

Что касается клиник и медицинских центров, то они предлагают как индивидуально выстроенные программы - с учетом состояния здоровья конкретного пациента, так и стандартные. Особенно популярны программы, направленные на восстановление дыхательной и сердечно-сосудистой систем.

- Мы за комплексный подход. Восстановительные программы формируются индивидуально вместе с лечащим врачом. Мы не обещаем восстановление за три дня. Чудес не бывает! Наши программы продолжительностью от 10 дней до четырех недель, и разработаны они на данных клинических исследований, во взаимодействии с реабилитационными отделениями Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета и СПб ГБУЗ "Городская больница N 40", - отметил Сергей Азаренко, главный врач многопрофильной клиники "Сестрорецкая".

В программах реабилитации медицинские учреждения используют весь арсенал, которым располагают.

Льготное санаторное лечение получат почти девять тысяч петербуржцев

- Прежде всего это физиотерапия: ингаляции, кислородные капсулы, различные лечебные ванны, сухие углекислые ванны, бассейны, электрофорез и другие процедуры. Широко применяются лечебная физкультура, тренажеры. Используются занятия на свежем воздухе, и одно из самых эффективных и простых - скандинавская ходьба, - уточнил Станислав Макаренко, главный специалист по медицинской реабилитации комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга. При необходимости добавляется медикаментозная терапия, пациенты получают рекомендации по соблюдению определенной диеты и режима дня. С пациентами работают и психотерапевты, и психологи: подавленное настроение, депрессивные состояния тоже могут быть следствием перенесенного коронавируса.

Прямая речь

Евгений Чернышев, президент Ассоциации медицинского туризма и экспорта медуслуг:

- Сегодня медицинские центры, санатории и даже дома отдыха предлагают программы послекоронавирусного восстановления. В ряде случаев такие программы не имеют никакого научного обоснования. Медицинский турист должен знать, что в России разработаны методические рекомендации по составлению программ восстановления для граждан, перенесших СOVID-19. Методические рекомендации утверждены главным внештатным специалистом Минздрава России по санаторно-курортному лечению.

Поэтому туристам перед приобретением путевки есть смысл поинтересоваться у медицинской организации, предлагающей восстановительные программы, соответствуют ли они утвержденным в Минздраве.

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