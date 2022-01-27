В Петрозаводске начали строить первую в России цифровую верфь

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев дал старт новому проекту по модернизации Онежского судостроительно-судоремонтного завода. Проект предполагает внедрение цифрового сопровождения строительства судов, роботизацию и автоматизацию процессов. Цифровая верфь будет строить суда типа "река-море", а также технического и вспомогательного флота. Ежегодное возведение судов увеличится с трех до десяти.

Работы по проектированию профинансировало федеральное государственное предприятие "Росморпорт". Бюджетные инвестиции составят 5,1 миллиарда рублей. В Онежский судостроительно-судоремонтный завод вложится и республиканская казна. В нынешнем и будущем годах ему окажут финансовую поддержку на сумму в 170 миллионов рублей на создание инфраструктуры.

Проект предполагает внедрение цифрового сопровождения строительства судов и роботизацию

В рамках глубокой модернизации запланировано строительство новых объектов: блока корпусных цехов площадью более 25 тысяч квадратных метров, контрольно-пропускного пункта, центра обработки данных, очистных сооружений и ряда других объектов. Кроме того, реконструируют существующий стапель. Для управления предприятием будет использоваться интегрированная информационная система цифрового производства.

Кстати, в настоящее время Онежский завод строит серию судов для добычи и перевозки живого краба. Всего будет их возведено семь. В декабре 2021 года на предприятии заложили шестой краболов данного проекта по заказу дальневосточной компании "Русский краб". Строительство ведется в рамках программы инвестиционных квот. Техническое оснащение краболовов проекта позволит удвоить объем перевозимой живой продукции, повысить показатели ее сохранности, улучшить мореходные качества судов, необходимые для работы в сложных метеоусловиях бассейнов Охотского и Берингова морей.

А в самой компании корреспонденту "РГ" добавили, что строительство стало возможным в рамках закона "квоты в обмен на инвестиции". Главная задача данного проекта - вернуть в Россию деньги, заработанные на рыбном промысле, и вложить их в новые суда и заводы.

На борту краболовов устанавливают оборудование, которое позволит добывать крабов с помощью ловушек и хранить их в девяти RSW-танках. После сортировки улова самки и молодняк краба возвращают в море, а разрешенного к промыслу живого самца краба помещают в один из RSW-танков.

- Сегодня на предприятии работают чуть больше 500 человек, а будет - более тысячи. Проект модернизации предприятия разработан в сжатые сроки Санкт-Петербургским государственным морским техническим университетом совместно с центром технологии судостроения и судоремонта. Такую работу еще пока никто не проводил. И, по оценке специалистов, она сделана качественно. Проект не имеет аналогов, - отметил на торжественном запуске проекта цифровой судоверфи Николай Патрушев.