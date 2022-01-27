В поселке под Петербургом волк вышел к домам и унес кота

В поселке Рябово Тосненского района Ленинградской области (около 40 километров от Санкт-Петербурга) волк вышел к многоэтажкам и унес домашнего кота. Местные жители успели снять это на видео из окна.

Короткий видеоролик был размещен в соцсетях. На нем видно, как хищник хватает пушистого кота и уносит его в зубах, уходя от многоквартирных домов мимо детской площадки, гаражей и частного сектора. По свалом авторов съемки, это произошло 26 января.

В комментариях под местные жители сообщают, что пропавшего кота звали Кузя, и признают: волков в этих краях в последнее время видели не раз.

За несколько часов до этого происшествия комитет по животному миру Ленинградской области обнародовал инструкцию, что делать при встрече с волком. Рекомендуется не паниковать, не смотреть хищнику в глаза, не поворачиваться спиной, не бежать. Есть даже советы о том, как драться со зверем.