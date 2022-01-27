Великолучанка рассказала о самой страшной зиме в блокадном Ленинграде

Маргарита Георгиевна Ганушова - коренная ленинградка-петербурженка, все ее предки родились и жили в городе на Неве. Ей было три года, когда началась война. Понятия "блокада", "война", "фашисты", "наши" постепенно входили в сознание ребенка. Семья - маленькая Рита, ее мама, папа и бабушка прожили в блокадном Ленинграде всю самую страшную холодную и голодную зиму 1941-1942 годов.

- Первой слегла бабушка, - вспоминает Маргарита Георгиевна. - Наверное, она отдавала часть своего пайка нам, поэтому и ослабела раньше всех. Она оставалась дома одна, так как отец и мама каждый день шли на работу, они работали в одном учреждении, а меня мама отводила в детский сад. Помню, я так не хотела туда идти: на улице холодно, темно, страшно. Просилась, чтобы меня оставили дома с бабушкой, а мама уговаривала идти в детский сад, ведь там кормили. Я в порыве детского эгоизма просила маму оставить меня дома и отдать мне свой хлеб.

Город бомбили и обстреливали каждый день. Дом, где жила семья, находился на Театральной площади, и из окон был виден Мариинский театр, а недалеко от Мойки находилось бомбоубежище, куда в случае воздушной тревоги убегали Рита с мамой. Бабушка уже не вставала и оставалась в квартире.

Под бомбоубежища наспех приспосабливали глубокие подвалы, с толстыми крепкими стенами. Конечно, от прямого попадания это не спасало, но от осколков можно было укрыться. В этих подвалах устанавливали деревянные лавки, а кому не хватало места, сидели на полу. Маргарита Георгиевна вспоминает, как во время одного из налетов она, как всегда, устроилась на руках у мамы и вдруг погас свет и двери убежища распахнулись настежь.

- Никогда не могу забыть тот страшный крик, который вдруг раздался. В убежище находились сотни людей, в основном женщины с детьми, и все, очевидно, решили, что нам пришел конец. Оказалось, что одна из бомб попала в Мойку, взрывной волной выбило двери в убежище и произошло замыкание электропроводки.

Семья Риты эвакуировалась 3 апреля 1942 года, они уезжали по "Дороге жизни", по льду Ладожского озера. Маленькая Рита сидела в кабине грузовика на коленях у мамы и до сих пор не может забыть, как идущий перед ними грузовик, в котором находились такие же женщины и дети, провалился под лед. А им повезло, добрались до берега, только вот бабушка была уже совсем слабая, она умерла на станции Бабаево, там ее и похоронили в общей могиле.