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27.01.2022 23:33
Рубрика: Экономика

Из Москвы отправился турпоезд "Крымский вояж"

Текст: Евгений Гайва

В России запустили новый железнодорожный круиз "Крымский вояж". Турпоезд отправился в инфо-тур с Казанского вокзала Москвы. За семь дней он проследует через Воронеж, Тамань, Севастополь, Евпаторию, Симферополь, Феодосию, Керчь, Ростов-на-Дону и вернется в Москву. Туристам обещают экскурсии по морским портам и городам, посещение винодельни и знакомство с бытом донских казаков.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
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Первый рейс нового турпоезда организовали, прежде всего, для представителей туроператоров, туристического сообщества, турагентов, чтобы они смогли рассказывать и предлагать такое путешествие туристам, пояснила "РГ" заместитель генерального директора по сервисному обслуживанию компании-оператора "Гранд Сервис Экспресс" Наталья Дмитриева. С туристами на борту состав пойдет в круиз 17 февраля, уже есть заявки на приобретение туров, сказала она.

Поезд будет отправляться из Москвы каждый четверг до 19 мая.

Турпакет продается в нескольких вариантах. Тариф "эконом" с размещением в купе включает билет на поезд с завтраками, обзорные экскурсии в городах, через которые пройдёт поезд. Такой вариант стоит 48 тысяч рублей на человека. Пакет "стандарт" стоит 56 тыс. рублей на человека и включает также обеды, сервированные блюдами национальной кухни того региона, где остановился поезд, некоторые дополнительные экскурсии.

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
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Например, в Воронеже запланировано посещение музея железнодорожной техники и экскурсия на ретро-поезде в усадьбу графов Ольденбургских. В Севастополе туристы побывают на обзорной экскурсии по городу, могут побывать в музее подводных лодок в Балаклаве.

Можно также дополнительно приобрести развлечения, например, посещение аквапарка или дегустацию вин.

В поезде комфортные купе, есть душевые кабины. Через информационно - развлекательную систему перед остановкой в каждом городе будет транслироваться краткий ролик. Путешественникам расскажут об истории города и его основных достопримечательностях.

Продажи уже открыты на все запланированные рейсы.

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