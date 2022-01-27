Мошенники украли у пенсионерки из Севастополя 2 млн рублей

Телефонные мошенники украли со счета 68-летней жительницы Севастополя два миллиона рублей, представившись сотрудниками спецслужб. Преступники прислали ей фото липовых удостоверений и убедили выполнить 133 банковские транзакции, сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.

Неизвестная женщина позвонила пенсионерке, представилась сотрудницей отдела безопасности известного крымского банка и заявила, что с ее счета кто-то пытается похитить деньги. Затем стали звонить ее сообщники - вызовы поступали с 20 разных номеров. Они убедили потерпевшую в том, что работают в правоохранительных органах и ловят преступников, которые пытались обчистить ее счет.

Один из участников преступной группы представился сотрудником ФСБ и пригрозил ей уголовным делом за отказ сотрудничать. Для большей убедительности он отправил фото якобы своего служебного удостоверения - липовой картинки из интернета. Другой мошенник прислал женщине фото поддельного удостоверения руководителя отдела безопасности банка.

В итоге запуганная пенсионерка выполнила все требования и перечислила мошенникам крупную сумму, которую получила от продажи недвижимости. Полиция разыскивает виновных в преступлении.