На Кубани врачи достали из пищевода ребенка металлическую корону

На Кубани медики эндоскопического отделения городской больницы № 1 Новороссийска провели уникальную операцию, сумев достать без разрезов и проколов необычный предмет из пищевода девочки. Об этом говорится на официальной странице клиники в Instagram.

Родители ребенка обратились в городскую больницу, сообщив, что дочь проглотила небольшой металлический предмет - игрушечную корону. Чтобы достать ее, врачам пришлось применить наркоз. С помощью спецоборудования они смогли извлечь застрявшее в пищеводе инородное тело, не повредив другие органы.

"Предмет был небольшой, но вытащить его оказалось сложно: скользкая поверхность мешала захвату, - говорится в сообщении клиники. - В результате операция продлилась 15 минут".

В медучреждении отметили, что любые инородные тела при длительном нахождении в пищеводе могут нанести тяжелый вред здоровью - застрять или вызвать нарушение проходимости пищевода, образовать пролежни. В случае, если ребенок проглотил какой-либо предмет, рекомендуется немедленно обращаться к врачам.