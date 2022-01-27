На Кубани запустили программы постковидного восстановления для детей

В Сочи специалисты бальнеологического курорта "Мацеста" разработали комплексные программы восстановления детей от шести до 18 лет, переболевших коронавируснуой инфекцией. Здесь можно пройти оздоровительные процедуры, помогающие успокоить нервную систему ребенка и стимулировать защитные силы организма. Об этом сообщили в администрации Краснодарского края.

- К сожалению, медики продолжают фиксировать рост заболеваемости коронавирусом среди детей. Наши санатории не остаются в стороне, - рассказала врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия края Мария Золотухина. - И в крае впервые разработали постковидные программы для детей. Они призваны создать благоприятную почву для восстановления растущего организма.

Среди "постковидных хвостов" у детей чаще всего родители называют перевозбуждение центральной нервной системы. У школьников отмечается повышенная возбудимость, снижение функции внимания и памяти, нарушение сна. Как рассказали врачи курорта, для ребят эффективны йодобромные ванны, грязелечение, ингаляции и питьевое водолечение. Для каждого ребенка подбирают индивидуальную программу процедур в зависимости от общего состояния организма и сопутствующих заболеваний.

Сегодня в крае впервые за сутки зарегистрировали более тысячи заболевших коронавирусом. По информации оперативного штаба региона, вирус подтвердился у 1020 человек, среди них 181 несовершеннолетний пациент, 61 мужчина и 419 женщин. Больше всего положительных тестов выявлено в Краснодаре - 417 человек, в Сочи (115) и Новороссийске (41). Всего с начала пандемии на Кубани коронавирусная инфекция подтвердилась у 134 594 человек, более 106 тысяч выздоровели, 10 029 человек спасти не удалось.

Кстати

Первые программы постковидного восстановления - для взрослых - в крае запустили еще в 2020 году. Сегодня их предлагают уже 56 санаториев. Оздоровительными программами после COVID-19 уже воспользовалось более 20 тысяч человек со всей страны. Большинство здравниц, практикующих программы восстановления, расположены в Анапе, Сочи и Горячем Ключе, в Туапсинском, Лабинском и Белореченском районах, а также в Краснодаре.