"Россети Юг" в 2021 году приняли на баланс 125 км бесхозяйных линий

Компания "Россети Юг" в 2021 году приняла на баланс, а также консолидировала на правах временного пользования и владения 124,6 километра линий электропередачи (ЛЭП) и трансформаторные подстанции (ТП) общей мощностью 44,8 МВА. Еще более 111 км ЛЭП планируется принять на баланс в текущем году.

Основная часть объектов находилась в крайне неудовлетворительном состоянии: изношенное оборудование и ветхие сети не обслуживались, становясь причиной сбоев в энергоснабжении потребителей. Причем, такое оборудование влияет и на качество электроснабжения абонентов других сетевых компаний.

Наибольший объем работ выполнен в Ростовской области. Здесь принято на баланс, а также консолидировано 37 ТП мощностью 41 МВА и 105,6 километра линий электропередачи. Бесхозяйные сети расположены на территории садовых товариществ Родионово-Несветайского, Неклиновского, Красносулинского, Октябрьского и Аксайского районов.

На территории Астраханской области в течение года "Россети Юг" консолидировали 8 ТП общей мощностью 2,8 МВА и 7,3 км ЛЭП. Некоторые из приобретенных линий являлись бесхозными, некоторые принадлежали физическим лицам, потребительскому обществу и садовому товариществу.

В Волгоградской области компания консолидировала 11,6 км ЛЭП и 5 ТП мощностью 1,1 МВА.

Консолидация сетевых активов способствует формированию единой энергетической системы региона присутствия "Россети Юг", повышению надежности энергоснабжения потребителей. Централизация энергообъектов позволяет оперативно решать проблемы при нештатных ситуациях, осуществлять комплексные работы ремонту и установке приборов учета. Кроме того, у энергетиков появляется возможность реализовывать мероприятия по снижению потерь.

Напомним, в 2020 году "Россети Юг" приобрели ЛЭП протяженностью 193 километра и комплектные трансформаторные подстанции (КТП) мощностью 19,9 МВА. Кроме того, на основании права временного пользования и владения было консолидировано почти 406 километров линий электропередачи и КТП мощностью 311,4 МВА с учетом действующих договоров.