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27.01.2022 23:55
Рубрика: Общество

Рыбаки штурмуют побережье Сочи из-за обилия форели

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Российская газета - Федеральный выпуск № 19(8667)
Сочи охватила рыбная лихорадка. Бушевавший шторм повредил загоны в одном из частных питомников, и 300 тонн форели хлынуло в морской порт Сочи. Сегодня рыба дошла уже и до Анапы. Сочинцы с удочками штурмуют побережье, в группах мессенджеров и комментариях пабликов хвастаются богатым уловом и рецептами приготовления.
Рыбаки в морпорту Сочи обмениваются опытом, на что лучше поймать форель. Фото: Ирина Белова Рыбаки в морпорту Сочи обмениваются опытом, на что лучше поймать форель. Фото: Ирина Белова
Рыбаки в морпорту Сочи обмениваются опытом, на что лучше поймать форель. Фото: Ирина Белова

Соцсети пестрят видео и фотографиями богатого улова. Морской порт и набережная реки Сочи стали местом притяжения опытных и начинающих рыбаков, а также зевак. Уже несколько дней и на улице, и в общественном транспорте, кажется, одни разговоры про массовый лов форели. На что ловили, где именно и сколько поймали - вот три главных вопроса.

- Похоже, рыбным днем можно будет объявлять не один день в неделю, - рассказал местный рыболов Василий. - Я поймал немного, но при нас один мужчина выудил несколько рыб общим весом 17 килограммов. По-моему, это рекорд.

На рыбалку активно выходят и женщины, и дети. Четырнадцатилетний Яромир поймал пока одну форель на 1,6 килограмма.

- Мы в школе перешли на удаленку, а значит, больше времени останется на рыбалку. И домашние рады - не надо думать, из чего приготовить ужин. В магазин можно будет не ходить, сэкономить семейный бюджет.

Фото: Виталий Аньков/РИА
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Из чьего конкретно питомника ушла рыба - пока неизвестно. В городской администрации не комментируют произошедшее. Как сообщили "РГ" в племенном форелеводческом заводе "Адлер", это рыба не из их хозяйства. Правда, в Сочи есть и другие частники, занимающиеся разведением аквакультуры.

- Скорее всего, форель ушла из садкового хозяйства в Адлере, потому что только в тех местах ее выращивают, - поделился мнением главный государственный инспектор Росрыболовства Темрюкского района Андрей Яковенко. - Я работаю уже около 20 лет и такого не припомню. Известно, что форель уже дошла до Анапы, попадается рыба по два-три килограмма. Ловить ее разрешается. Обычно используют спиннинг.

Тем временем в Сочи начали появляться рыбные развалы с форелью. Если в местных магазинах она стоит более 1,5 тысячи рублей за килограмм, то рыбаки заметно демпингуют - продают по 800.

- После новогодних праздников многие поиздержались, и внезапно появившаяся в море форель - прекрасное подспорье, - объяснил сочинский рыбак Михаил. - Сейчас сезон чулары (разновидности кефали), но она есть и будет, надо ловить момент - когда еще будет такой праздник!

- Да тут и на ночь не расходятся, утренняя рыбалка начинается с трех часов, свободных мест вообще нет, - отметил местный житель Сергей.

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