В Астрахани потерявшихся людей будет искать беспилотная авиационная система

Техника последнего поколения поступила на вооружение астраханских спасателей: беспилотная авиационная система, которая позволит искать пропавших людей, в том числе в Каспийском море, и определять места природных пожаров в дельте Волги. Как рассказали "Российской газете" в пресс-службе управления МЧС по Астраханской области, регион стал одним из первых в стране, где внедряется такой комплекс.

Система уже готова к работе, она состоит из передвижного пункта управления - автомобиля повышенной проходимости, в котором размещается внешний экипаж и аппаратура для приема информации с самолета-беспилотника.

По информации астраханских спасателей, дрон оснащен системой машинного зрения, стереокамерами с высокой разрешающей способностью, сенсорными системами, использующими инфракрасное излучение, и тепловизорами, позволяющими выявлять скрытые очаги возгорания, прогнозировать обрушение конструкций и сооружений путем определения температуры поверхностей.

Летающее крыло может работать без подзарядки около четырех часов и мониторит территорию на расстоянии 90 километров от пункта управления, что позволяет спасателям с его помощью проникнуть в любое труднодоступное место, куда другая техника раньше не проходила. Кроме того, комплекс работает в любых погодных условиях и быстро передает информацию на другие носители.

Внешние пилоты авиационной системы прошли обучение в Краснодаре, первый учебно-тренировочный полет состоялся в Приволжском районе Астраханской области. В ходе испытательного полета комплекс успешно провел мониторинг обстановки на водных объектах, а также определил местонахождение условно пропавших в акватории рыбаков, сообщили "РГ" в МЧС.

Астраханский спасательный гарнизон работает с беспилотными аппаратами с 2016 года, в парке порядка 20 дронов, но все они вертолетного типа: у них гораздо меньше дальность полетов, почти в два раза короче время работы, поэтому, как отметили в МЧС, новая система - это хорошее подспорье для службы.