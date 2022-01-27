В Астраханской области бездомные собаки загрызли человека

В Астраханской области бродячие собаки загрызли 58-летнего мужчину. Об этом сообщает региональное управление СК России.

Трагедия произошла в Приволжском районе недалекого от гаражного кооператива "Энергетик". По данным ведомства, мужчина шел на работу. В результате нападения животных он скончался на месте.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье "Халатность". Как отметили в следственном комитете, будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за организацию мероприятий по отлову бездомных животных на территории района.