За сутки в России госпитализировано 12 807 заболевших COVID-19

За последние сутки в России госпитализировано 12 807 заболевших COVID-19, на 4,8% больше по сравнению с 26 января. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Всего в России выявили 88 816 случаев заражения коронавирусом за сутки. Полностью выздоровели 29 754 пациента.

Распределение по субъектам Москва - 26586

Санкт-Петербург - 11808

Московская область - 7182

Республика Саха (Якутия) - 1937

Ханты-Мансийский АО - 1934

Свердловская область - 1896

Пермский край - 1714

Самарская область - 1567

Нижегородская область - 1445

Воронежская область - 1155

Ростовская область - 1122

Ставропольский край - 1031

Краснодарский край - 1020

Архангельская область - 968

Челябинская область - 957

Ленинградская область - 912

Калининградская область - 867

Волгоградская область - 821

Оренбургская область - 718

Ульяновская область - 713

Удмуртская Республика - 708

Красноярский край - 702

Ямало-Ненецкий автономный округ - 684

Саратовская область - 654

Омская область - 651

Иркутская область - 649

Тюменская область - 640

Республика Бурятия - 631

Республика Коми - 623

Алтайский край - 547

Тульская область - 525

Астраханская область - 518

Республика Башкортостан - 511

Кировская область - 498

Тверская область - 488

Республика Карелия - 444

Мурманская область - 435

Орловская область - 419

Владимирская область - 417

Приморский край - 406

Новгородская область - 401

Брянская область - 398

Кемеровская область - 392

Республика Дагестан - 391

Вологодская область - 384

Липецкая область - 384

Чувашская Республика - 382

Республика Крым - 380

Республика Татарстан - 378

Рязанская область - 371

Ярославская область - 357

Хабаровский край - 351

Новосибирская область - 344

Севастополь - 331

Республика Калмыкия - 315

Забайкальский край - 309

Тамбовская область - 299

Белгородская область - 298

Республика Хакасия - 292

Республика Тыва - 290

Чеченская Республика - 287

Смоленская область - 279

Калужская область - 269

Томская область - 265

Курская область - 264

Костромская область - 258

Республика Марий Эл - 255

Пензенская область - 238

Сахалинская область - 220

Республика Мордовия - 202

Псковская область - 201

Ивановская область - 186

Кабардино-Балкарская Республика - 173

Курганская область - 172

Амурская область - 151

Республика Ингушетия - 151

Республика Адыгея - 147

Камчатский край - 141

Карачаево-Черкесская Республика - 110

Республика Северная Осетия - Алания - 102

Магаданская область - 72

Республика Алтай - 69

Ненецкий автономный округ - 26

Еврейская автономная область - 17

Чукотский автономный округ - 11 Всего на сегодняшний день в России выявлено 11 404 617 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 328 770 летальных исходов, выздоровел 10 129 691 человек.