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Рубрика: Общество

За сутки в России госпитализировано 12 807 заболевших COVID-19

За последние сутки в России госпитализировано 12 807 заболевших COVID-19, на 4,8% больше по сравнению с 26 января. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Всего в России выявили 88 816 случаев заражения коронавирусом за сутки. Полностью выздоровели 29 754 пациента.
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Всего на сегодняшний день в России выявлено 11 404 617 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 328 770 летальных исходов, выздоровел 10 129 691 человек.

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