За сутки в России госпитализировано 12 807 заболевших COVID-19

За последние сутки в России госпитализировано 12 807 заболевших COVID-19, на 4,8% больше по сравнению с 26 января. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Всего в России выявили 88 816 случаев заражения коронавирусом за сутки. Полностью выздоровели 29 754 пациента.
Распределение по субъектам
- Москва - 26586
- Санкт-Петербург - 11808
- Московская область - 7182
- Республика Саха (Якутия) - 1937
- Ханты-Мансийский АО - 1934
- Свердловская область - 1896
- Пермский край - 1714
- Самарская область - 1567
- Нижегородская область - 1445
- Воронежская область - 1155
- Ростовская область - 1122
- Ставропольский край - 1031
- Краснодарский край - 1020
- Архангельская область - 968
- Челябинская область - 957
- Ленинградская область - 912
- Калининградская область - 867
- Волгоградская область - 821
- Оренбургская область - 718
- Ульяновская область - 713
- Удмуртская Республика - 708
- Красноярский край - 702
- Ямало-Ненецкий автономный округ - 684
- Саратовская область - 654
- Омская область - 651
- Иркутская область - 649
- Тюменская область - 640
- Республика Бурятия - 631
- Республика Коми - 623
- Алтайский край - 547
- Тульская область - 525
- Астраханская область - 518
- Республика Башкортостан - 511
- Кировская область - 498
- Тверская область - 488
- Республика Карелия - 444
- Мурманская область - 435
- Орловская область - 419
- Владимирская область - 417
- Приморский край - 406
- Новгородская область - 401
- Брянская область - 398
- Кемеровская область - 392
- Республика Дагестан - 391
- Вологодская область - 384
- Липецкая область - 384
- Чувашская Республика - 382
- Республика Крым - 380
- Республика Татарстан - 378
- Рязанская область - 371
- Ярославская область - 357
- Хабаровский край - 351
- Новосибирская область - 344
- Севастополь - 331
- Республика Калмыкия - 315
- Забайкальский край - 309
- Тамбовская область - 299
- Белгородская область - 298
- Республика Хакасия - 292
- Республика Тыва - 290
- Чеченская Республика - 287
- Смоленская область - 279
- Калужская область - 269
- Томская область - 265
- Курская область - 264
- Костромская область - 258
- Республика Марий Эл - 255
- Пензенская область - 238
- Сахалинская область - 220
- Республика Мордовия - 202
- Псковская область - 201
- Ивановская область - 186
- Кабардино-Балкарская Республика - 173
- Курганская область - 172
- Амурская область - 151
- Республика Ингушетия - 151
- Республика Адыгея - 147
- Камчатский край - 141
- Карачаево-Черкесская Республика - 110
- Республика Северная Осетия - Алания - 102
- Магаданская область - 72
- Республика Алтай - 69
- Ненецкий автономный округ - 26
- Еврейская автономная область - 17
- Чукотский автономный округ - 11
Всего на сегодняшний день в России выявлено 11 404 617 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 328 770 летальных исходов, выздоровел 10 129 691 человек.