Сочинец получил 13,5 лет за попытку стрельбы в полицейских из автомата

В Краснодаре вынесли приговор 41-летнему жителю Сочи. Он признан виновным в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконном приобретении огнестрельного оружия. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По информации Объединенной пресс-службы судов Краснодарского края, в мае 2020 года подсудимый во дворе своего дома по улице Пролетарской в поселке Лазаревском Сочи нашел автомат Калашникова и патроны к нему. Находясь в состоянии наркотического опьянения, он стал угрожать убийством соседям и родственникам, которые вызвали сотрудников полиции.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры региона, фигурант наводил приведенный в боевую готовность автомат "АК-47" в сотрудников полиции и Росгвардии, произвел нажатие на спусковой крючок, однако, произошла осечка и выстрела не случилось.

В результате мужчину приговорили к 13,5 года лишения свободы, первые три года из которых ему предстоит отбывать в тюрьме, а остальные в колонии строгого режима. Дополнительно фигуранту назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на год. Приговор не вступил в законную силу.