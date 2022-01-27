Челябинцы пожаловались в ЦБ на навязывание допуслуг

Финансовый регулятор в ноябре-декабре 2021 года зафиксировал 282 обращения от жителей региона, которые касаются навязывания услуг во время оформления кредита или займа в банках и микрофинансовых организациях (МФО). Доля таких жалоб составила примерно семь процентов от общего количества обращений - это немало.

Чаще всего южноуральцы сообщали о фактах навязывания дополнительных услуг при заключении договора авто- или потребительского кредитования, оформлении расчетного счета или получении банковской карты. Заемщикам предлагали приобрести не только финансовые продукты (скажем, страховых компаний), но и нефинансовые услуги, например, из области телемедицины или оплатить консультации юристов. Отказаться от них после оформления договора с банком или МФO было невозможно, однако сейчас ситуация изменилась.

- С 30 декабря 2021 года вступили в силу изменения в законодательство, направленные против навязывания дополнительных платных сервисов. Теперь вернуть деньги за любые услуги, привязанные к кредитам и займам, можно в течение периода охлаждения. Он действует 14 календарных дней после подписания договора. Прежде эта возможность распространялась только на услуги добровольного страхования, - отмечает управляющая отделением Челябинск Уральского ГУ Банка России Елена Федина.

Кроме того, теперь банкам и МФО запрещено заранее проставлять в документах на кредиты или займы отметки о согласии на покупку дополнительных финансовых продуктов. Услуга может быть оформлена, только если заемщик самостоятельно поставит такую галочку, поясняет регулятор.