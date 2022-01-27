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27.01.2022 15:25
Рубрика: Общество

Химики синтезировали из папайи сорбент, очищающий воду

Текст: Юлия Мякишева

Международная группа ученых синтезировала адсорбент на основе семян папайи для очистки сточных вод. Его производство и утилизация безопасны для окружающей среды.

Фото: iStock
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Разработка удаляет из воды девяносто процентов промышленного высокоокрашенного красителя "Конго красный", который используют в текстильной, полиграфической и пластмассовой промышленности. Описание метода и результаты исследования опубликованы в Journal of Molecular Liquids.

Как сообщает пресс-служба Уральского федерального университета, чьи ученые поучаствовали в работе, адсорбент состоит из порошка семян папайи и наночастиц оксида железа. Фрукт нужен для удаления красящего элемента, а железо ускоряет процесс отделения сорбента от очищенной воды.

По словам соавтора исследования, ведущего научного сотрудника УрО РАН и УрФУ Григория Зырянова, средство можно очистить и использовать повторно пять раз. Порошок промывают от "загрязненных" частиц водным раствором поваренной соли или щелочи и очищающая способность средства восстанавливается примерно до девяноста процентов.

В ходе работы провели несколько экспериментов, которые определили оптимальные условия для максимально эффективной очистки воды. Так, сорбент лучше всего работает при температуре от двадцати-двадцати пяти до шестидесяти градусов. Также необходим определенный уровень кислотности воды для увеличения интенсивности взаимодействий молекул красителя и фрагментов в составе семян папайи. Кроме того, сорбенту нужно находиться в воде не менее двух часов.

В следующих исследованиях ученые проверят, как новинка справляется с другими красителями. Они оказывают опасное воздействие на здоровье человека и окружающую среду. Не разлагаются в воде, и, когда попадают в человеческий организм, вызывают аллергию, нарушения сна, нервные расстройства и могут стать причиной респираторных и раковых заболеваний, поясняют химики. При этом, 88 процентов сточных вод не очищается до безопасного уровня.

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