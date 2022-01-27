На Ямале нефтяник построил теплицу на месторождении

На Новопортовском нефтегазоконденсатном месторождении, самом северном на Ямале, появились яркие краски - ягоды и ароматную зелень в экстремальных условиях выращивает нефтяник Денис Алексеев. Сейчас он ухаживает за тремя грядками с петрушкой, укропом и клубникой, но скоро обещает увеличить их площадь в 10 раз и заняться шпинатом, рукколой, базиликом и прочими витаминами для коллег.

Как часто бывает, увлечение захватило садовода-самоучку внезапно. В свободное от вахты время он строил дом, а за советами частенько наведывался в Интернет. Однажды наткнулся на статью о подпилке и подпитке деревьев на участке и благородных сортах ягод, вчитался и уже не смог оторваться. В итоге решил поменять строительный проект - в цокольный этаж добавил тепличку. А еще решил заняться агропроизводством непосредственно на работе.

Идея Алексеева развивать подсобное хозяйство на месторождении получила одобрение, и проект реализовали. Самая северная теплица автоматизирована. Зелень, высаженную в керамзит, специальные лампы освещают 12 часов, ягоды - на два часа дольше. Задача человека - лишь менять питательную среду и собирать урожай.

Кстати, свежие укроп и петрушку в столовой предприятия теперь подают к обеду каждый день, а клубничный пирог пекут примерно раз в месяц - ягод пока хватает лишь на него.