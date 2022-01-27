На Урале подорожал "борщовый набор"

Новый год принес очередной виток роста цен на продукты, особенно заметно подорожал так называемый "борщовый набор". По данным Свердловскстата, только за одну неделю января цена капусты поднялась на семь процентов, помидоров и свеклы - почти на три. По сравнению с минувшим годом скачок вообще гигантский - капуста, в частности, подорожала более чем в два раза.

Овощная инфляция начала разгоняться еще весной 2021-го, когда доморощенные картофель и морковь на прилавках заменили корнеплоды из Египта, Израиля, Китая по фантастическим ценам. Цена обычной моркови в екатеринбургском "Ашане" взлетела до 180 рублей за кило, на что отреагировал даже губернатор региона резким постом в Инстаграме. После чего ценник снизился в два раза, но и тогда продолжил поражать ошеломленных покупателей.

Сегодня в лидерах денежного роста - капуста: например, в том же "Ашане" ее цена превышает 65 рублей за килограмм. Причем она удивляет не только покупателей, но и овощеводов.

- Рентабельность производства овощной продукции сейчас вполне приличная. На капусту цена просто небывалая, и ведь люди берут! - говорит руководитель СХПК "Битимский" Михаил Мальцев.

При этом заранее рассчитать, какой именно овощ станет лидером в цене, практически невозможно. Причуды ценообразования ставят в тупик даже тех, кто, казалось бы, и должен формировать исходные цифры, - производителей.

- В этом году неожиданно "выстрелила" капуста, а годом ранее так же внезапно подорожал лук. Цены на овощи, видимо, подстегивает мировой спрос на продовольствие, - размышляет глава предприятия "Картофель" Игорь Картузов.

Некоторые эксперты винят в овощной инфляции прошлогоднюю засуху. Дождь действительно был на Урале редким гостем, но многие сельхозпредприятия это испытание выдержали успешно.

- Урожай был просто отличный, а высокие цены объясняются просто. Торговые сети картофель не брали, в результате многие местные хозяйства отказались выращивать нерентабельный корнеплод, например, агрофирма "Уральская", производители из Красноуфимска, - считает Михаил Мальцев.

Урожай был просто отличный, но торговые сети картофель не брали, в результате многие местные хозяйства отказались выращивать нерентабельный корнеплод

Власти региона называют сразу несколько причин резкого роста цен на овощи. По словам замгубернатора Свердловской области Алексея Шмыкова, объективные причины - засуха, значительное удорожание горюче-смазочных материалов, упаковки и рост других затрат. Для сохранения ассортимента местные власти просили торговые сети организовать поставки овощей с территорий, не затронутых засухой. Морковь и картофель, например, везли из южных регионов России, из Белоруссии.

- Всплеск цен был, сказались и логистические затраты. Наша ключевая задача - вырастить побольше, сохранить и поставлять свой продукт на торговые прилавки. Есть товаропроизводители, которые имеют свои магазины - в них цены на продукцию ниже. Важно обеспечить условия хранения овощей и увеличивать поливочные площади. Мы аграриям в этом помогаем субсидиями, - отметил Алексей Шмыков.

По словам замгубернатора, доля местных продуктов в рознице год от года увеличивается. Производители могут встретиться с представителями сетей на торговых сессиях и договориться о поставках. Однако сами крестьяне больших сдвигов в отношениях с ретейлом пока не видят: несмотря на обещания сотрудничества, федеральные торговые сети по-прежнему отказываются не только от местных овощей, но и от молочных продуктов.

- "Пятерочка" пообещала взять у нас молоко, но только… пять пакетов. Да мы на доставку больше потратим! - негодует Мальцев. - Так что проблему реализации своей продукции решаем сами. Недавно установили кассовый аппарат прямо в овощехранилище и продаем там свежие овощи. Недорого - 35 рублей за килограмм картофеля. Люди приезжают на своих машинах и закупают помногу. Таким образом боремся с диктатом сетей, нашли свой выход.

Но это решение вряд ли можно назвать универсальным, ведь не у всех покупателей есть собственный транспорт и время на масштабные закупки. К тому же в городских квартирах нет условий для длительного хранения больших объемов овощей. Вряд ли станут спасением и выездные ярмарки - зимой их сворачивают. А расширять площади посевов без гарантии сбыта уральские аграрии явно не будут.

- Заниматься сельским хозяйством сейчас интересно, но с одним условием - господдержкой, ведь регион по-прежнему находится в зоне рискованного земледелия. Крупным игрокам - все карты в руки, - подчеркивает Игорь Картузов.

Однако именно монополизацию сельского хозяйства эксперты и называют корнем всех бед, главной причиной роста цен. Получается, круг замкнулся?

Комментарий

Константин Юрченко, кандидат экономических наук, доцент кафедры внешнеэкономической деятельности УрГЭУ:

- Мировым ростом цен на продовольствие проблему объяснить нельзя, а инфляция за рубежом ниже, чем в России, так что надо искать "домашние" причины. Считаю, что в основе опережающего роста цен лежит растущий уровень монополизации в агропромышленном комплексе. Сейчас в российском АПК идет заметная концентрация капитала, вытеснение мелких производителей. За последнее десятилетие удельный вес крупных агропредприятий в структуре поставок агропрома удвоился.Монополизация досталась нам с советских времен, многие сферы с тех пор были демонополизированы, но сейчас вновь создаются крупные компании. Это не отечественный эксклюзив, аналогичные процессы происходили в свое время и в Южной Корее, и в США, выход один - демонополизация отраслей.Задача властей - пойти в наступление против монополизирующих игроков. Причем проблема не в рознице, а в производителях. Конечно, крупные торговые сети давят на поставщиков, но это не ведет к такому скачку цен. Масла в огонь подливает и российская контрсанкционная политика. Нельзя забывать, что мы живем в условиях рыночной экономики, и все попытки госрегулирования, заморозки цен на продовольствие в таких условиях - самое страшное, что может произойти. Ограничение рыночных цен на продовольствие приведет только к его дефициту.