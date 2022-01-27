На Урале подорожал "борщовый набор"

Овощная инфляция начала разгоняться еще весной 2021-го, когда доморощенные картофель и морковь на прилавках заменили корнеплоды из Египта, Израиля, Китая по фантастическим ценам. Цена обычной моркови в екатеринбургском "Ашане" взлетела до 180 рублей за кило, на что отреагировал даже губернатор региона резким постом в Инстаграме. После чего ценник снизился в два раза, но и тогда продолжил поражать ошеломленных покупателей.
Сегодня в лидерах денежного роста - капуста: например, в том же "Ашане" ее цена превышает 65 рублей за килограмм. Причем она удивляет не только покупателей, но и овощеводов.
- Рентабельность производства овощной продукции сейчас вполне приличная. На капусту цена просто небывалая, и ведь люди берут! - говорит руководитель СХПК "Битимский" Михаил Мальцев.
При этом заранее рассчитать, какой именно овощ станет лидером в цене, практически невозможно. Причуды ценообразования ставят в тупик даже тех, кто, казалось бы, и должен формировать исходные цифры, - производителей.
- В этом году неожиданно "выстрелила" капуста, а годом ранее так же внезапно подорожал лук. Цены на овощи, видимо, подстегивает мировой спрос на продовольствие, - размышляет глава предприятия "Картофель" Игорь Картузов.
Некоторые эксперты винят в овощной инфляции прошлогоднюю засуху. Дождь действительно был на Урале редким гостем, но многие сельхозпредприятия это испытание выдержали успешно.
- Урожай был просто отличный, а высокие цены объясняются просто. Торговые сети картофель не брали, в результате многие местные хозяйства отказались выращивать нерентабельный корнеплод, например, агрофирма "Уральская", производители из Красноуфимска, - считает Михаил Мальцев.
Власти региона называют сразу несколько причин резкого роста цен на овощи. По словам замгубернатора Свердловской области Алексея Шмыкова, объективные причины - засуха, значительное удорожание горюче-смазочных материалов, упаковки и рост других затрат. Для сохранения ассортимента местные власти просили торговые сети организовать поставки овощей с территорий, не затронутых засухой. Морковь и картофель, например, везли из южных регионов России, из Белоруссии.
- Всплеск цен был, сказались и логистические затраты. Наша ключевая задача - вырастить побольше, сохранить и поставлять свой продукт на торговые прилавки. Есть товаропроизводители, которые имеют свои магазины - в них цены на продукцию ниже. Важно обеспечить условия хранения овощей и увеличивать поливочные площади. Мы аграриям в этом помогаем субсидиями, - отметил Алексей Шмыков.
По словам замгубернатора, доля местных продуктов в рознице год от года увеличивается. Производители могут встретиться с представителями сетей на торговых сессиях и договориться о поставках. Однако сами крестьяне больших сдвигов в отношениях с ретейлом пока не видят: несмотря на обещания сотрудничества, федеральные торговые сети по-прежнему отказываются не только от местных овощей, но и от молочных продуктов.
- "Пятерочка" пообещала взять у нас молоко, но только… пять пакетов. Да мы на доставку больше потратим! - негодует Мальцев. - Так что проблему реализации своей продукции решаем сами. Недавно установили кассовый аппарат прямо в овощехранилище и продаем там свежие овощи. Недорого - 35 рублей за килограмм картофеля. Люди приезжают на своих машинах и закупают помногу. Таким образом боремся с диктатом сетей, нашли свой выход.
Но это решение вряд ли можно назвать универсальным, ведь не у всех покупателей есть собственный транспорт и время на масштабные закупки. К тому же в городских квартирах нет условий для длительного хранения больших объемов овощей. Вряд ли станут спасением и выездные ярмарки - зимой их сворачивают. А расширять площади посевов без гарантии сбыта уральские аграрии явно не будут.
- Заниматься сельским хозяйством сейчас интересно, но с одним условием - господдержкой, ведь регион по-прежнему находится в зоне рискованного земледелия. Крупным игрокам - все карты в руки, - подчеркивает Игорь Картузов.
Однако именно монополизацию сельского хозяйства эксперты и называют корнем всех бед, главной причиной роста цен. Получается, круг замкнулся?
Константин Юрченко, кандидат экономических наук, доцент кафедры внешнеэкономической деятельности УрГЭУ:
- Мировым ростом цен на продовольствие проблему объяснить нельзя, а инфляция за рубежом ниже, чем в России, так что надо искать "домашние" причины. Считаю, что в основе опережающего роста цен лежит растущий уровень монополизации в агропромышленном комплексе. Сейчас в российском АПК идет заметная концентрация капитала, вытеснение мелких производителей. За последнее десятилетие удельный вес крупных агропредприятий в структуре поставок агропрома удвоился.Монополизация досталась нам с советских времен, многие сферы с тех пор были демонополизированы, но сейчас вновь создаются крупные компании. Это не отечественный эксклюзив, аналогичные процессы происходили в свое время и в Южной Корее, и в США, выход один - демонополизация отраслей.Задача властей - пойти в наступление против монополизирующих игроков. Причем проблема не в рознице, а в производителях. Конечно, крупные торговые сети давят на поставщиков, но это не ведет к такому скачку цен. Масла в огонь подливает и российская контрсанкционная политика. Нельзя забывать, что мы живем в условиях рыночной экономики, и все попытки госрегулирования, заморозки цен на продовольствие в таких условиях - самое страшное, что может произойти. Ограничение рыночных цен на продовольствие приведет только к его дефициту.