На Урале в четыре раза вырос спрос на курьеров

Стремительно развивающиеся сервисы доставки вызвали не только бум онлайн-торговли, но и дефицит кадров на рынке труда. Так, в Екатеринбурге спрос на курьеров увеличился в четыре раза, а на упаковщиков и операторов кол-центров (которые тоже обслуживают заказы) - втрое, сообщает "Авито Работа". Аналитики использовали цифры за осень 2021 года - пиковый сезон для найма персонала.

По всем массовым профессиям, которые не требуют опыта работы, число вакансий в уральской столице выросло на 107 процентов. К ним относят, в частности, сборщиков заказов и водителей (им адресовано каждое четвертое объявление о найме). Соискателей привлекают условиями труда, например, упаковщикам разрешают работать посменно с выездом на вахту и даже готовы предоставить жилье, а операторам - удаленно. При этом курьеру обещают фиксированную ставку и различные бонусы: бесплатное питание, возмещение затрат на топливо для транспорта и страховку.

Работа отнюдь не простая: все время на ногах или в общении с самыми разными, порой недоброжелательно настроенными клиентами. Выбирая профиль, кандидаты учитывают размер оплаты труда. Эксперты подсчитали медианную зарплату: курьеры могут зарабатывать наравне с водителями - от 60 тысяч рублей, а операторы и сборщики заказов - 30-40 тысяч.

Вообще, сфера продаж возглавляет рейтинг среди отраслей по востребованности персонала - на нее приходится 19 процентов всех вакансий, размещенных на платформе "Авито" в Екатеринбурге.