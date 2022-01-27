На Урале рецидивисты-мошенники задержаны за обман пенсионеров

В Каменске-Уральском задержали мужчин, которые подозреваются в том, что выманивали у пенсионеров деньги за ущерб, якобы причиненный в ДТП с участием их близких.

По информации пресс-секретаря свердловского главка МВД Валерия Горелых, один из фигурантов пять раз был судим, в том числе за грабежи и разбой, и последний раз из тюрьмы вышел в 2018 году. Второй отбывал сроки восемь раз за разные преступления. Они подозреваются в серии мошенничеств в отношении пожилых жителей области.

Когда их машину остановили, под чехлом сидения нашли более 20 000 рублей.

Сообщники использовали старую схему: звонили старикам на городской телефон, представлялись их родственники и говорили, что попали в аварию. Далее трубку передавали якобы стражу порядка. По информации полиции, 11 таких случаев в Каменске-Уральском только в январе текущего года завершились возбуждением уголовных дел по ст. 159 УК РФ - мошенничество.

"Во время разговора пожилые люди (как правило, 1930-х или 40-х годов рождения) зачастую сами называли имя своего близкого. Далее трубка передавалась "следователю", а он утверждал, что этот родственник пенсионера, например, перебегал дорогу в неположенном месте, а водитель из-за него врезалась в столб", - рассказал официальный представитель полицейского ведомства.

Затем жертве аферы предлагалось выплатить компенсацию, чтоб член его семьи не попал под уголовное преследование.

Задержанные находятся под стражей, сыщики проверяют, не причастны ли они к аналогичным преступлениям.