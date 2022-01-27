На Урале рецидивисты-мошенники задержаны за обман пенсионеров

Новости

Пушилин: ДНР нуждается в современном вооружении 11:23
Задержан боец украинской Нацгвардии, расстрелявший людей в Днепре 11:17
Синоптик предупредила о новом снегопаде в Москве 11:14
Спикер парламента и министр спорта Южной Кореи примут участие в церемонии открытия ОИ 11:09
Петербург отмечает День полного снятия блокады 11:08
В Минске начала работу сессия нижней палаты парламента страны 11:06
Морская авиация Балтфлота получила звено истребителей Су-30СМ2 11:01
Таможня пресекла канал поставок сильнодействующих препаратов в Россию 10:58
РБК: Минфин предложил новые правила операций с криптовалютой 10:55
Депутат Затулин оценил угрозы Госдепа помешать запуску "Северного потока-2" 10:40
Премьер Греции извинился за снегопады 10:32
Боец Нацгвардии расстрелял пять человек в украинском Днепре 10:27
Трутнев: преференциальный режим на Курилах должен стартовать быстро 10:24
В Казахстане на этой неделе выберут нового лидера правящей партии 10:23
Жертвами стрельбы в Днепре стали четверо военнослужащих и одна гражданская 10:16
В 2021 году в жилых новостройках Москвы оформлено рекордное число сделок 10:13
Парламент Казахстана лишил Назарбаева ряда полномочий 10:12
Медведев уверен в появлении на Украине проукраинских прагматичных политиков 10:04
Медведев о диалоге с Украиной: Бессмысленно говорить с политиками, которые лгут 10:02
ТРЦ "Fort Ясенево" грозит закрытие на 90 суток за нарушение антиковидных мер 09:56
В Казани убили бывшего игрока МХЛ 09:53
Пять членов сборной России по биатлону не смогли вылететь в Пекин 09:49
Названо число социальных предпринимателей в России 09:49
Ракеты КНДР упали за пределами исключительной экономической зоны Японии 09:47
Завершились поставки первой экспортной партии пистолетов "Аспид" 09:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Водолазкин: У власти должны быть люди, чей удел - ответственность за страну
Водолазкин: У власти должны быть люди, чей удел - ответственность за страну
Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами
Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами
Как автовладельцу отменить ошибочно наложенный штраф
Как автовладельцу отменить ошибочно наложенный штраф
27.01.2022 11:13
Рубрика: Происшествия

На Урале рецидивисты-мошенники задержаны за обман пенсионеров

Текст: Татьяна Воробьева

В Каменске-Уральском задержали мужчин, которые подозреваются в том, что выманивали у пенсионеров деньги за ущерб, якобы причиненный в ДТП с участием их близких.

Фото: iStock
Психотерапевт рассказал, как не поддаться на уловки кибермошенников

По информации пресс-секретаря свердловского главка МВД Валерия Горелых, один из фигурантов пять раз был судим, в том числе за грабежи и разбой, и последний раз из тюрьмы вышел в 2018 году. Второй отбывал сроки восемь раз за разные преступления. Они подозреваются в серии мошенничеств в отношении пожилых жителей области.

Когда их машину остановили, под чехлом сидения нашли более 20 000 рублей.

Сообщники использовали старую схему: звонили старикам на городской телефон, представлялись их родственники и говорили, что попали в аварию. Далее трубку передавали якобы стражу порядка. По информации полиции, 11 таких случаев в Каменске-Уральском только в январе текущего года завершились возбуждением уголовных дел по ст. 159 УК РФ - мошенничество.

"Во время разговора пожилые люди (как правило, 1930-х или 40-х годов рождения) зачастую сами называли имя своего близкого. Далее трубка передавалась "следователю", а он утверждал, что этот родственник пенсионера, например, перебегал дорогу в неположенном месте, а водитель из-за него врезалась в столб", - рассказал официальный представитель полицейского ведомства.

Затем жертве аферы предлагалось выплатить компенсацию, чтоб член его семьи не попал под уголовное преследование.

Задержанные находятся под стражей, сыщики проверяют, не причастны ли они к аналогичным преступлениям.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

Главное сегодня

Песков: Путин не поедет на Мюнхенскую конференцию по безопасности
Козак назвал переговоры по Украине в Париже аудитом Минских соглашений
Медведев о диалоге с Украиной: Бессмысленно говорить с политиками, которые лгут
Володин: Запад хочет перечеркнуть подвиг советского народа
Боец Нацгвардии расстрелял пять человек в украинском Днепре
ВС РФ объяснил, когда судебная экспертиза повреждений автомобиля незаконна
"Госуслуги" дали совет, как защитить свой аккаунт от мошенников