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27.01.2022 04:22

Названа самая интернет-активная деревня на Южном Урале

Жители сельской глубинки получили бесплатный интернет
Текст: Евгений Китаев (Челябинская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 18(8666)
Наибольшую активность в интернете в минувшем году среди деревень Южного Урала проявил поселок Муравейник в Агаповском районе, где, по данным крупного российского провайдера цифровых услуг, публичные точки вайфай-доступа оказались самыми востребованными.
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Совокупный трафик 285-ти его жителей составил примерно 17 терабайт, что эквивалентно 4,5 тысячи скачанных фильмов или 1,7 миллиона аудиофайлов. Второе место в рейтинге самых активных пользователей глобальной сети занял населенный пункт Правда Варненского района: его жители "насерфили" почти 15,5 терабайта. Третья ступенька цифрового пьедестала у поселка Лесного Уйского района с годовым трафиком 15 терабайт.

В рамках нацпроекта "Цифровая экономика" на Южном Урале цифровизацией были охвачены села и деревни численностью от 250 до 500 жителей. В результате в течение пяти лет публичные точки вайфай-доступа получили 258 из них, бесплатный Интернет появился у 90 тысяч живущих в глубинке южноуральцев, констатирует технический директор челябинского филиала телекоммуникационной компании Игорь Петрухин.

В апреле 2021 года Минцифры РФ подписало соглашение с оператором, расширяющее договор об условиях оказания универсальных услуг связи. Компания приступила к реализации второго этапа федерального проекта по устранению цифрового неравенства, который предусматривает появление качественного мобильного Интернета и сотовой связи стандарта 4G/LTE в российской глубинке. До 2030 года мобильная связь должна стать доступной более чем в 24 тысячах малых населенных пунктов страны.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Национальные проекты 2019-2024

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