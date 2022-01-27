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Текст:   Марина Трубилина 
18:15 27.01.2022

Названы регионы, где строится больше всего жилья в расчете на жителя

Минстрой назвал регионы-лидеры по вводу жилья в расчете на одного человека в 2021 году. Среди них - Тюменская, Ленинградская, Калининградская, Московская, Липецкая, Сахалинская области, а также Краснодарский край и Севастополь.

Фото: istock
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В Тюменской области было введено 1,8 кв. м в пересчете на жителя, в остальных регионах - более 1 кв. м. Такие данные были приведены на заседании штаба правительственной комиссии. По предварительной информации, всего в 2021 году было введено более 90 млн кв. м жилья. Это более чем на 15% больше планового показателя в 78 млн кв. м.

По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, под председательством которого прошло заседание, в 74 регионах динамика ввода жилья положительная, из них в 34 регионах показатели выше среднероссийского уровня.

Предполагается, что к 2030 году в России будет строиться в среднем по 0,82 кв. м жилья на человека в год.

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