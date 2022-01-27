Тюменские таможенники пресекли ввоз поддельной спортивной одежды

Из них четвертая часть - ущерб мировым брендам спортивной одежды: накануне январских каникул на границе с Казахстаном таможенники остановили фуру с куртками, брюками, футболками и носками, сшитыми "кутюрье" из соседней республики для жителей Самарской области. Кроме того, в 2021 году специалисты обнаружили 335 тысяч единиц товаров общим весом более 4000 тонн без обязательной маркировки.
Как отметил руководитель таможни Борис Яськов, сотрудники задержали и 26 незаконно попавших в Россию автомобилей, зарегистрированных в Кыргызстане и Армении. Сумма неуплаченных таможенных платежей на транспорт составила более 20 миллионов рублей.
- За минувший год возбуждено 21 уголовное дело об уклонении от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере, а также по фактам контрабанды лесоматериалов, сильнодействующих и наркотических средств. Из незаконного оборота изъято более трех килограммов запрещенных веществ, - рассказала пресс-секретарь таможни Мария Закирова. - Административных правонарушений - более 1,8 тысячи. Сумма штрафов превысила 12 миллионов рублей.