Тюменские таможенники пресекли ввоз поддельной спортивной одежды

В прошлом году Тюменская таможня вместе с другими ведомствами вывела из незаконного оборота более 39 тысяч единиц контрафактных товаров. По оценкам специалистов, размер ущерба, который был нанесен правообладателям товарных знаков, превысил 200 миллионов рублей.

Из них четвертая часть - ущерб мировым брендам спортивной одежды: накануне январских каникул на границе с Казахстаном таможенники остановили фуру с куртками, брюками, футболками и носками, сшитыми "кутюрье" из соседней республики для жителей Самарской области. Кроме того, в 2021 году специалисты обнаружили 335 тысяч единиц товаров общим весом более 4000 тонн без обязательной маркировки.

Как отметил руководитель таможни Борис Яськов, сотрудники задержали и 26 незаконно попавших в Россию автомобилей, зарегистрированных в Кыргызстане и Армении. Сумма неуплаченных таможенных платежей на транспорт составила более 20 миллионов рублей.

- За минувший год возбуждено 21 уголовное дело об уклонении от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере, а также по фактам контрабанды лесоматериалов, сильнодействующих и наркотических средств. Из незаконного оборота изъято более трех килограммов запрещенных веществ, - рассказала пресс-секретарь таможни Мария Закирова. - Административных правонарушений - более 1,8 тысячи. Сумма штрафов превысила 12 миллионов рублей.