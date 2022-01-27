Уралький полигон ТКО оштрафовали за отказ принимать мусор

Челябинский арбитражный суд подтвердил факт злоупотребления доминирующим положением на рынке со стороны полигона и мусоросортировочной станции в Копейске.

Напомним: весной 2020 года две аффилированные компании отказались принимать на переработку и захоронение отходы, направляемые на полигон региональным оператором по обращению с ТКО, ссылаясь на долги по оплате оказанных услуг. Это едва не привело к мусорному коллапсу. В результате регоператор был вынужден перенаправить мусоровозы на новый полигон в Полетаево, что на тот момент противоречило терсхеме обращения с отходами.

В территориальной схеме обращения с ТКО три новых сортировочных комплекса, и копейского в этом перечне нет

- Гражданско-правовой спор привел к остановке работы полигона, - сообщила представитель челябинского УФАС Наталья Мартынюк. - Между тем право на односторонний отказ от оказания услуг действующим договором предусмотрено не было. По сути, копейские компании злоупотребили доминирующим положением на рынке, что привело к ущемлению интересов других участников.

Стоит отметить, что после возбуждения административного производства нарушители возобновили работу с регоператором. Однако в УФАС все же пришли к выводу, что налицо признаки нарушения антимонопольного законодательства. По итогам рассмотрения дела мусорному полигону назначили штраф в размере 201 тысячи рублей, а сортировочной станции - 134 тысячи. Обжаловать решение компаниям не удалось.

В последнее время мусорных операторов Копейска буквально преследуют неудачи. В ноябре прошлого года они проиграли суд Уральскому межрегиональному управлению Росприроднадзора, отозвавшему у полигона лицензию на осуществление сбора, транспортировки, обработки, утилизации и обезвреживания отходов. А в декабре не смогли добиться от минэкологии региона включения планов строительства "Экотехнопарка" - мощного автоматизированного сортировочного завода - в территориальную схему обращения с отходами. Как сообщили в ведомстве, проект не получил одобрения в ходе общественных слушаний. При этом сами инвесторы за три года работы полигона не провели даже необходимых инженерных изысканий для изучения возможностей размещения такого объекта.

В конце прошлого года минэкологии Челябинской области утвердило новую территориальную схему обращения с ТКО, по которой в регионе появятся три новых сортировочных комплекса, и копейского в этом перечне нет. Первый новый объект уже до конца этого года должен заработать в Магнитогорске - там на средства концессионера строятся новый полигон и производство по переработке отходов. Аналогичные перерабатывающие комплексы построят до 2025 года в Челябинском и Карабашском кластерах - в Чишме и Миассе.

По словам руководителя компании-регоператора по обращению с ТКО Захида Камилова, особенно напряженная ситуация сложилась в Миассе, где в конце прошлого года прекратил работу старый мусоросортировочный комплекс, и теперь весь объем ТКО приходится сортировать за 100 километров - на полигоне в Полетаево. В Миассе, заверил Камилов, не планируется размещать новый полигон - там будут построены только сортировочные и перерабатывающие мощности. После их ввода в эксплуатацию в регионе смогут возвращать во вторичный оборот до 50 процентов годного к переработке мусора и тем самым достичь целевых показателей нацпроекта.