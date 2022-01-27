В Челябинске полиция приостановила обособление трамвайных путей

В Челябинске по требованию полиции приостановлены работы по обособлению бордюрами трамвайных путей, которое по мысли инициаторов транспортной реформы должно увеличить скорость движение трамваев и снизить число ДТП с их участием. Эти изменения не согласованы с ГИБДД, сообщил на пресс-конференции новый начальник ГУ МВД по Челябинской области Михаил Скоков.

- Наши специалисты считают, что такое обособление неэффективно, - пояснил генерал-лейтенант. - Работы приостановлены. В ходе рабочих встреч постараемся донести свою позицию до властей и выработать общее решение.

Работы по физическому обособлению трамвайных путей начались в Челябинске в прошлом году. Для увеличения скорости движения трамваев, которые согласно новой транспортной концепции станут частью будущего метро, специальной разметкой, столбиками и бордюрами были обособлены около 10 километров путей.

Однако автомобилисты выразили опасение, что невозможность объехать место дорожных заторов по рельсам в будущем может привести транспортному коллапсу.