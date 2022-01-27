В Челябинской области задержан за вятку начальник Госстройнадзора

Возбуждено уголовное дело в отношении начальника управления регионального строительного надзора министерства строительства Челябинской области Евгения Ефименко, подозреваемого в получении взятки.

- По данным следствия, в августе прошлого года подозреваемый получил от предпринимателя взятку в виде услуг имущественного характера за выдачу заключения о соответствии торгового объекта строительным нормам, при наличии существенных нарушений, - сообщил представитель следственного ведомства Владимир Шишков.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ области.

Действия чиновника квалифицированы по статье о получении взятки в крупном размере, предусматривающей наказание на срок от семи до 12 лет со штрафом, 60-кратным размеру подношения.

Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.