В Кургане снизили 500-тысячный штраф перевозчику за пассажира без маски

Курганский областной суд уменьшил штраф транспортной компании за несоблюдение масочного режима в два раза - до 250 тысяч рублей.

Напомним, ранее городской суд наказал компанию-перевозчика на 500 тысяч рублей за то, что пассажир находился в автобусе без маски. Такой крупный штраф за несоблюдение масочного режима во время пандемии коронавируса в регионе был назначен впервые и вызвал большой общественный резонанс. Предприниматели встревожились: если дело так дальше пойдет, то дешевле вообще не выезжать на линию, ведь за каждым пассажиром не уследишь. Компания обжаловала постановление.

В судебном заседании адвокат указал на грубейшие процессуальные нарушения при проведении проверки и составлении протокола. Так, главным доказательством вины транспортной компании послужила видеозапись из салона автобуса, которую показали в суде. Однако по видео нельзя определить, кто конкретно проводил проверку, и кто снимал пассажиров на смартфон.

Проверяющие не представились, их вообще в кадре не видно, отчетливо слышен только женский голос: "Транспортное управление" и все. Кроме того, протокол был составлен уже после инцидента, а не на месте, к тому же, как считает защита, не уполномоченным сотрудником. Защита также указала, что по решению оперштаба, нельзя допускать в общественный транспорт и обслуживать граждан без масок. А если человек вошел без маски, а потом снял ее? Что делать в этом случае?

- Что мешало водителю остановить автобус и вызвать полицию?, - спросил суд.

По мнению представителя перевозчика, если остановить автобус, возмутятся законопослушные пассажиры, потому что их права будут нарушены. В этом случае они тоже могут подать в суд за то, что опоздали на запланированную встречу, учебу, прием к врачу или в другое место. Словом, алгоритм действий транспортной компании не прописан на случай возникновения такой ситуации. Защита просила отменить постановление Курганского городского суда, дело прекратить в связи с отсутствием состава правонарушения.

Однако суд в целом оставил постановление первой инстанции без изменений. Вместе с тем учел тяжелое финансовое и экономическое положение компании, пострадавшей от COVID-19, и уменьшил сумму штрафа с 500 до 250 тысяч рублей. Такое решение не устроило представителей перевозчика. Они считают вину транспортной компании недоказанной, поэтому намерены идти дальше и добиваться отмены постановления.