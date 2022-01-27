В Свердловской области продлили разрешение на ночную работу кафе

Руководство Свердловской области решило пока, не смотря на существенный рост случаев коронавируса в регионе, не ограничивать работу предприятий сферы общественного питания.

Завтра в силу вступит указ, разрешающий кафе и ресторанам работать по ночам до третьего февраля

"В предыдущей версии документа организации могли работать в ночное время до 27 января включительно", - напомнили в оперштабе.

Между тем

На Среднем Урале за сутки выявлено 1896 новых случаев COVID-19, из них 986 - в Екатеринбурге (в общей сложности за все время заболели 216 068 человек). Скончались из-за инфекции за сутки 11 пациентов. Всего пандемия унесла жизни 9 945 свердловчан.