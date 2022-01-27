В Свердловском онкодиспансере выявили сотрудников с коронавирусом

В Свердловском онкодиспансере выявлено четыре случая коронавирусной инфекции среди сотрудников.

Расследованием обстоятельств, при которых зараженные работники занесли COVID-19 в медицинское учреждение, занимается региональное управление Роспотребнадзора.

По данным ведомства, случаи заноса инфекции выявлены в трех разных отделениях. Ситуация находится на контроле, заверили там.

Между тем

По данным оперштаба на 26 января, за сутки на Среднем Урале зафиксировано 1364 новых случая COVID-19, из них 662 - в Екатеринбурге. Суммарно с начала пандемии в области заболели 214 172 человека. За сутки скончались из-за коронавируса восемь пациентов (за все время распространения в регионе заболевания - 9 934).

Кстати

Уже 8 тысяч заявлений на вакцинацию детей подали родители в Екатеринбурге. Заявки, собирают министерство образования и министерство здравоохранения. В первую очередь прививки делают в школьных медкабинетах.