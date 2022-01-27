В Тюмени хирурги спасли девушку от постоянных болей в коленном суставе

Тюменские врачи прооперировали 15-летнюю девушку, у которой из-за хронической патологии коленного сустава и многократных вывихов начались постоянные боли.

В областную клиническую больницу №2 пациентка пришла с вывихом надколенника. И такое с ней было уже не раз: все из-за дисплазии коленного сустава - это заболевание, при котором данная область развивается неправильно, и подростки могут получить травму что называется, на ровном месте - просто вставая или садясь.

Девушка была ограничена в движениях, испытывала сильнейшие боли в колене. Для ее лечения доктора применили методомартроскопию. Это малоинвазивное - то есть через проколы - хирургическое вмешательство с помощью инновационного оптического прибора, которые дает возможность с максимальной точностью изучить костные и хрящевые ткани.

"Врачи-травматологи выполнили юной пациентке медиализацию возникшей бугристости - изменение угла между собственной связкой надколенника и мышцей бедра", - пояснила Татьяна Жданова, пресс-секретарь ОКБ №2.

До операции невооруженным глазом была видна деформация сустава. Коленную чашечку стабилизировали. Уже на пятый день после операции девушка отправилась домой, чувствует она себя хорошо. Специалисты уверены, что в будущем сустав не будет причинять ей беспокойства.