За что торговля и общепит на Урале полюбили QR-коды

Система быстрых платежей (СБП) от Банка России - современная альтернатива эквайрингу и инфраструктурный проект национального значения. Сегодня в стране к ней подключено 65 кредитных организаций, в том числе 13 системозначимых. На Среднем Урале это филиалы федеральных банков и два региональных.

Изначально СБП придумали для граждан, чтобы они могли моментально переводить деньги друг другу по номеру карты или телефона. Сейчас и малый бизнес может получать таким образом деньги от физлиц без кассовых разрывов. На очереди - платежи в пользу государства, госпошлины. Насколько быстро платежные QR-коды приживаются на потребительском рынке Екатеринбурга, попытались оценить корреспонденты "РГ".

Первая точка - магазин детской одежды в крупном торговом центре. Продавцы признаются, что тестировать новый сервис начали всего неделю назад.

- Покупатели пока инициативу не проявляют, мы сами предлагаем попробовать QR, если видим, что человек собирается оплачивать мобильным телефоном или часами. Многие еще не слышали о таком способе, - рассказывают девушки.

Тут же в качестве эксперимента проводим платеж на один рубль. Сканируем QR-код на чеке - смартфон сразу же открывает онлайн-приложение банка, причем если таких приложений установлено несколько, то теоретически вам должны выдать список на выбор, но по факту почему-то всех изначально отправляют в "зеленый" банк. С чем связано такое предпочтение, непонятно. Если нужно приложение другого банка, приходится заходить принудительно. Подтверждаем сумму - все, покупка совершена.

Сама по себе процедура проста и зависит от вида QR. При динамическом - покупателю не нужно ничего вбивать вручную: и сумма, и реквизиты продавца уже вшиты в код. Но он одноразовый, присваивается каждой конкретной покупке. Статический - многоразовый, содержит только реквизиты, его можно распечатать и повесить в виде наклейки возле кассы. Динамический код удобнее в использовании для онлайн-магазинов, когда в корзине много позиций. Обычно его формируют в виде ссылки. Статический востребован в небольших торговых точках, на рынках.

В 2021 году сумму комиссии по СБП бизнесу компенсировали из бюджета, эту меру продлили до 1 июля 2022-го, но не все предприниматели в курсе

Вид QR никак не влияет на размер комиссии, которую предпринимателю или юрлицу придется отчислять в банк с каждой транзакции. А именно низкая комиссия - одно из ключевых преимуществ системы СБП. Она колеблется от 0,4 до 0,7 процента, но не превышает 1,5 тысячи рублей (для сравнения: по эквайрингу перечисляется до 2,5 процента с каждой продажи). Но и это еще не все: в 2021 году сумму комиссии по СБП бизнесу компенсировали из бюджета, эту меру продлили до 1 июля 2022-го, но не все предприниматели в курсе. Например, Елена Джидоева, владелица уютного кафе, узнала о субсидии от журналистов, хотя пользуется платежными QR-кодами уже четыре месяца.

- Спасибо, что подсказали. В нашем бизнесе трафик сильно упал, сейчас каждая копейка дорога, - говорит она. - Благодаря сервису Центробанка у нас деньги моментально зачисляются на счет, тогда как раньше закроешь кассу до 22 часов - придут на следующий день. Если до 24.00 или ночью - жди только через сутки.

Бизнес-леди рассказывает, как шло внедрение нового сервиса. Оказывается, поначалу пришлось убеждать не только гостей, которые удивлялись: "Куда деньги идут?", но даже персонал кафе, хотя он и молодой.

- Было и недоверие, и даже некоторый саботаж. Показывали на личном примере, рассказывали. "Вы что - никогда раньше не платили по QR? А рекламу по ТВ не смотрите? Значит, будете одними из первых", - вспоминает Елена. - Сейчас у нас примерно половина посетителей пользуется кодами. Проще тем, у кого в мобильном приложении есть сканер и кто подключен к СБП. Других может выбрасывать из программы. Кроме того, нельзя рассчитываться таким способом с кредиток.

Одно из главных препятствий широкого распространения QR-платежей - отсутствие кешбэка покупателю по таким операциям. Чтобы человек поступился процентами, которые ему перечисляет банк раз в месяц за счет эквайринга, торгово-сервисным предприятиям нужно активно продвигать свои программы лояльности. Допустим, в детском магазине, где мы побывали, за пользование новым сервисом предлагают двойные бонусы - ими можно оплатить до трети следующей покупки.

А вот в службе доставки пользователей мотивируют розыгрышами "продвинутых" призов типа последнего айфона или электросамоката. Есть счастливчики, которые обзавелись уже несколькими подарками, а вообще в стране с огромным отрывом победил Челябинск: там прошла самая большая сумма по СПБ, поделилась директор службы в макрорегионе Урал Наталия Коробейникова.

Мотивируют не только пользователей, но и операторов, курьеров (повышенными премиями). Ну а партнерским пунктам выдачи внедрение QR служба может только рекомендовать.

- Для нас как бизнеса, тем более при субсидировании комиссии, в этом прямой интерес. Другое дело - понять, в чем интерес плательщика, как подвести его к тому, чтобы он совершил лишние действия? На ноябрь прошлого года QR-кодами пользовалось около двух процентов наших клиентов, в 2022 году планируем довести этот показатель до 10 процентов, - отмечает Коробейникова.

Чаще всего к этому способу оплаты прибегают горожане в возрасте 20-40 лет. Многие говорят, что, если будет возможность рассчитываться по QR, но в одно касание, без захода в онлайн-приложение, количество приверженцев нового формата резко увеличится. В Банке России заверяют, что это уже не за горами.

- С 1 апреля начнется внедрение приложения СБП-pay, которое должны установить все кредитные организации с универсальной лицензией. Кроме того, запланировано встраивание NFC-метки в статические и динамические QR-коды. Будет удобно и просто, - заверяет начальник управления платежных систем и расчетов Уральского ГУ Банка России Светлана Азанова. - Если на первом этапе стояла цель обеспечить подключение к системе всех банков, то следующая - сделать СБП максимально удобной, сократить клиентский путь.

Справка "РГ"

По всей России к СБП подключено уже 256 тысяч торгово-сервисных предприятий. Этой услугой воспользовалось более 2,6 миллиона человек, которые совершили 6,4 миллиона платежей на 32 миллиарда рублей.